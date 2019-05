Težak put slavnog sportaša, živio u siromaštvu, bio je okružen kriminalom i bandama...

“Lucas Moura zaslužuje svoj kip u Londonu”, rekao je Christian Eriksen nakon što je Tottenham s 3:2 pobijedio Ajax i plasirao se u svoje prvo finale Lige prvaka.

Ta je Eriksenova rečenica sasvim dovoljna da se vidi koliko je Brazilac učinio za momčad Maurizija Pochettina. Zabio je hat-trick i postao tek peti nogometaš svijeta koji je to uspio u polufinalu elitnog natjecanja. Uspjelo je to još samo Alessandru Del Pieru, Ivici Oliću, Robertu Lewandowskom i Cristianu Ronaldu.

No, dok ga jedni slave, drugi zbog njega rone suze. Nemilosrdno je izbacio lucidni Ajax koji smo svi već vidjeli u madridskom finalu.

Bilo kako bilo, Moura nije eksplodirao samo tako. Konstantna visoka razina njegove nogometne igre sada se itekako isplatila, a njegova životna i nogometna priča klasična je brazilska.

Rodio se u Sao Paulu, prošao sve faze siromaštva i odvajanja od obitelji, da bi ga na kraju nogomet, zbog kojeg se toliko žrtvovao, odveo u veliko finale.

Djetinjstvo mu je možda bilo daleko od idealnog, no zato mu je sadašnjost prilično savršena.

Lucas je počeo trenirati nogomet kada je imao tri godine. Otac, službenik, i majka, frizerka, od malih su ga nogu usmjeravali prema nogometu. Napustio je dom s 13 godina da bi ostvario profesionalni san. U centru u kojem je trenirao i usavršavao svoje vještine bio je okružen bandama, kriminalom, drogom i nasiljem.

No, to ga nije omelo jer duboko religiozni veznjak koncentrirao se samo na izražavanje svojeg talenata.

Tijekom djetinjstva selio se po raznim klubovima jer su roditelji smatrali da će tako steći više iskustva. Imali su pravo!

No, sav taj naporan rad, putovanja i pritisci uzimali su svoj danak. Obitelj je živjela toliko daleko od mjesta u kojem je Lucas trenirao da je on putovao autobusom i presjedao na dva vlaka da bi uopće došao na trening, a tu je bila i škola i sve je to narušavalo zdravlje brazilskog wunderkinda.

Bio je malen i mršav pa su roditelji potražili pomoć nutricionista ne bi li stekao neku mišićnu masu...

Unatoč svemu, Lucas se nikada ne žali na svoje djetinjstvo. Štoviše, kaže da ima lijepe uspomene kojih se rado prisjeća. Bio je svjestan svega što se oko njega događa i to je sve i iskoristio... sve dok jednog dana njegovu brazilsku karijeru odjednom nije prekinuo poziv bogatog PSG-a.

U Francusku je došao 2013. i proveo je tamo dugih pet godina. Zabio je 46 golova, osvojio čak 13 trofeja, uključujući četiri naslova prvaka Francuske... a u međuvremenu se i oženio (2016.) svojom dugogodišnjom djevojkom Larissom Saad.

Harmoničan život 2018. preselio je na Otok. U Tottenhamu se dobro snalazi. Ove je sezone upisao nastupe u 41 utakmici i zabio ukupno 15 pogodaka.

Zanimljivo je kako brzonogi Lucas Moura (26) u dosadašnje 22 utakmice nokaut-faze Lige prvaka, do ove protiv Ajaxa, nikada nije zabio gol. Kopljanici su ga izgleda naljutili jer njima je zabio tri. Na tome vjerojatno neće stati jer u finalu ga čeka dobro mu poznati prvenstveni rival Liverpool.

