Tedeschiju nije prošao plan! Savez ga odbio, Cedevita ne može igrati prvu ligu

Hrvatski košarkaški savez odbio je prijavu Cedevite Junior za natjecanje u HT Premijer ligi što se objašnjava u priopćenju sljedećeg sadržaja:

- S obzirom na to da je KK Cedevita stekla neprenosivo pravo nastupa u HT Premijer ligi te kako nisu podastrijeti dokazi o tome da bi KK Cedevita Junior bila pravni sljednik KK Cedevite, Hrvatski košarkaški savez ne može prihvatiti navedenu prijavu za natjecanje.

Ako bi ju prihvatili, kažu iz HKS-a, došlo bi do ovoga:

- U protivnom bi nastao neprihvatljiv pravni presedan koji bi dugoročno otvorio brojna statusno pravna i regulatorna pitanja koja ne bi bila prihvatljiva niti u skladu s važećim pozitivno pravnim propisima i normama. KK Cedevita Junior kao novoosnovani pravni subjekt ne može biti doveden u povoljniji sportsko pravni položaj u odnosu na ostale članice HKS-a.

Sve to stoji u priopćenju potpisanom od povjerenika za natjecanja Dražena Jendriša koji je nama još dodao:

- Naša pravna služba sve je provjerila i došli smo do toga da je njihova prijava nevažeća. Da smo ju uvažili, otvorili bismo Pandorinu kutiju.

A sve to konkretno znači da Cedevita Junior, kao posve novi klub, mora započeti svoj život u najnižem rangu natjecanja, četvrtom odozgo, a to je Treća liga Centar. To je natjecanje jedan rang niže od natjecanja koje igra Mladost (A-2), klub za koji igraju Cedevitini juniori i kadeti, i ne može se uopće niti naći na stranicama HKS-a jer je pod ingerencijom Košarkaškog saveza Zagreba.

A KSZ je upravo taj savez koji će dati novog prvoligaša, a to je Dubrava, klub koji je posljednji zapeo u kvalifikacijama za popunu HT Premijer lige. Ako se oni ne odluče onda je sljedeći KK Dubrovnik pa Agrodalm, također zagrebački klub.

>>>> Pogledajte kako je bilo na predstavljanju fuzije Olimpije Ljubljana i Cedevite