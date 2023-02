Talijanski klubovi repriziraju rekord u Ligi prvaka od prije 15 godina?

Iako je veliki put do tog rezultata talijanski klupski nogomet bi mogao imati tri kluba u četvrtfinalu Lige prvaka, po prvi puta nakon čak 15 godina.U posljednjem desetljeću talijanski klubovi su definitivno izgubili korak s Europom, pogotovo s klubovima iz Španjolske, Engleske i Njemačke, kada su u pitanju uspjesi u elitnoj Ligi prvaka.mPrimjerice, u posljednje dvije sezone ni jedan talijanski klub nije igrao barem u četvrtfinalu Lige prvaka, a ostatku Europe u zadnjem desetljeću tek je donekle parirao Juventus koji je u zadnjih deset sezona pet puta izborio barem četvrtfinale ili bolji rezultat.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osim Juventusa najmanje četvrtfinale su u zadnjih deset sezona ostvarili tek po jednom Roma i Atalanta.U zadnjih devet sezona čak četiri puta se dogodilo da ni jedan talijanski klub ne dogura barem do četvrtfinala. No, u aktualnoj sezoni Talijani se imaju pravo nadati kako će po prvi puta nakon 15 godina imati tri svoja predstavnika među posljednjih osam, iako je težak i dugačak put do tog cilja. Posljednji put su tri talijanska kluba u četvrtfinalu bila u sezoni 2005./06. kada su se među osam probili Juventus, Inter i Milan.

Sada je Napoli na dobrom putu tog ostvarenja, nakon 2-0 u prvom susretu u Frankfurtu protiv Eintrachta, dok težak posao još čeka milanske klubove, Inter i Milan. Obje su momčadi stekle minimalnu prednost na domaćem terenu od jednog gola, Inter je pobijedio 1-0 Porto, a Milan istim rezultatom Tottenham. No, realna šansa za njihov prolaz postoji.

Inter je posljednji put barem četvrtfinale Lige prvaka igrao u sezoni 2010./11., a sezonu prije je s Joseom Mourinhom bio pobjednik Lige prvaka. Milan je posljednji put četvrtfinale Lige prvaka igrao u sezoni 2011./12.