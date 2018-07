Tako se gine, ovo mogu napraviti samo karakterni igrači

Uuuh, teško mi je bilo što reći nakon svega ovoga što smo gledali u Sočiju, osim što moram reći: – Svaka čast dečki, skidam vam kapu. Tako se gine za svoju reprezentaciju, za svoju zemlju. I kad se ovako gine, kad se ovako radi, onda se mogu napraviti veliki rezultati.

Kad se tako radi, kad se tako igra, onda i neke stvari prijeđu ne tvoju stranu. Nije lako sad pričati o svemu, ovo je bilo totalno iscrpljivanje. Čak mislim da i nema smisla govoriti sad o nekim taktičkim detaljima nakon ovakve utakmice, nakon ovakve borbe u kojima su pokazali svoje srce i dali su sve što su mogli. A nije im bilo lako nakon produžetaka protiv Danske, nakon te teške utakmice koja je odnijela i snagu i donijela fizički umor.

Možda su nas Rusi malo iznenadili svojim agresivnim i visokim napadanjem pa se nismo najbolje snašli u tom prvom poluvremenu dvoboja u Sočiju. No, uspjeli smo do odmora napraviti golemu stvar kad smo uspjeli izjednačiti, taj je gol bio strašno važan za daljnji tijek utakmice.

Žao mi je samo što ih nismo slomili tamo oko 60., 70. minute susreta kad sam ih stvarno lomili na travnjaku, jednostavno smo ih tada mljeli, trebali smo tada poentirati i možda riješiti utakmicu. Imali smo i kasnije šanse za pobjedu, no jedna loša reakcija na kraju drugog produžetka nas je opet odvela do jedanaesteraca. I onda, samo tako jaki momci, samo tako jaki karakteri mogu izvući ovakve dvije utakmice zaredom i otići do polufinala Svjetskog prvenstva.

Sad je problem što smo opet imali enormno fizičko trošenje, dva smo produžetka igrali zaredom i to može biti problem za utakmicu s Engleskom koja nije igrala produžetke. No moramo naglasiti da prolazak u polufinale, nakon ovakve drame, emocija i adrenalina, donosi jednu novu dimenziju koja čak može te fizičke probleme anulirati.

Ne bih volio izdvajati ni jednog pojedinca, osim možda opet Luke Modrića. Kad Luka Modrić povuče, onda vuče i Hrvatska. Imamo strašnu kvalitetu u svim segmentima, u svim dijelovima momčadi, a onda ovakva momčad uvijek izbaci nekog pojedinca. No, moram ponoviti – kapa do poda stožeru, izborniku, igračima, ma svima koji su tamo. Tako se gine, tako se radi i onda se mogu napraviti ovako velike stvari. A ova je momčad predodređena za velike stvari.

Što se našeg sljedećeg suparnika tiče, Englezi su sad isto tako u pozitivnom zamahu. Na Svjetsko prvenstvo ispraćeni su s mnogo sumnji, s pričama o promjeni načina igranja, s trojicom otraga, ali napravili su veliki rezultat.

Šteta je što smo sad jako potrošena momčad nakon ovih teških utakmica, imamo samo četiri dana za oporavak, a to je jako malo vremena. Zanos će dio manjka snage nadoknaditi, ali moramo računati na to da su oni odmorniji i fizički i psihički, oni nisu imali takve zahtjevne utakmice.

I ono što Englezi imaju, to su pojedinci koji mogu riješiti utakmicu. Za razliku od naše dvije prethodne utakmice, Rusi i Danci nemaju takve pojedince koji sami mogu mnogo toga riješiti, Englezi ih imaju i to je opasnost za nas uz njihovu svježinu te pojedince i manju potrošenost. I do tog velikog sraza moramo vidjeti i kakvi će nam biti igrači koji su imali problema protiv Rusije, Subašić i Vrsaljko...