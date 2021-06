Slovenci rasprodali ulaznice za utakmicu s Hrvatskom, Mršić doznao odličnu vijest uoči Splita

Kada uvjerljivo izgubite prvu pripremnu utakmicu za veliko natjecanje, kao što je Hrvatska izgubila od Slovenije (80:94), onda toj činjenici, i gorkom okusu proizašlom iz iste, možete pristupiti u stilu dviju narodnih poslovica. Pesimist će reći da se po jutru dan poznaje i da sve ovo neće završiti dobro, a to dobro jedino bi bio plasman na Olimpijske igre. Optimist će reći da se prvi mačići u vodu bacaju i da je tu puno prostora da se izabranici Veljka Mršića poprave u izvedbi. Posebice u obrani koju mogu, i moraju, bolje igrati svi pa tako i tjelesno najmoćniji Hezonja i Šamanić.

Uostalom da nikad ne treba klonuti duhom i da je jutro uvijek pametnije od večeri (to je dokazano i na Harvardu) vidjelo se i na primjeru LA Clippersa. Kad je tijekom srijede stigla vijest da njihov najbolji igrač Kawhi Leonard neće igrati u petoj utakmici polufinala Zapada protiv Utah Jazza mnogi su NBA fanovi otpisali sastav iz Los Angelesa. A učinili su to dijelom i u vodstvu HKS-a i u stručnom stožeru naše reprezentacije koji s velikim zanimanjem prate tu seriju jer u njoj igraju dva hrvatska reprezentativca. A reprezentaciji za olimpijske kvalifikacije priključit će se onaj koji iz te serije izađe kao pobijeđeni.

I premda to još u srijedu nije izgledalo tako, sada su veći izgledi da upravo Bojan Bogdanović bude taj koji će doći u Split. A mnogi su skloni tvrditi da bez tog rasnog skorera ova reprezentacija nije u mogućnosti izboriti olimpijsku vizu. Jer, među svojim izabranicima Veljko Mršić naprosto nema igrača takvih napadačkih kapaciteta i da bi to nadoknadio trebalo bi utvrditi sustav igre koji bi to kompenzirao. A za takvo što naprosto nema vremena jer na predolimpijskom turniru u Splitu Hrvatska prvu utakmicu (protiv Petrovićeva Brazila) igra već za 12 dana.

Foto: Jim Ruymen/Newscom/PIXSELL

No, u Salt Lake Cityju, pred jednom od najboljih publika u NBA ligi, gostujući Clippersi pobijedili su Utah kojem nije pomoglo niti devet Bogdanovićevih trica što je njegov osobni rekord u NBA ligi. Jer, nisu ni "džezisti" bez problema. Prvi razigravač Mike Conley propustio je niz utakmica zbog ozljede, a prvi strijelac momčadi Donovan Mitchell igra s ozljedom gležnja. A s druge je strane pak proigrao Paul George (37 koševa, 16 skokova), košarkaš koji ima reputaciju vrsnog indvidualca koji nije u stanju svoju momčad odvesti daleko.

Sada pak Clippersi imaju meč loptu i to na svom parketu. I koliko god želio igrati za reprezentaciju, jer ima veliki domoljubni nagon, Bojan Bogdanović će kao vrhunski profesionalac sve učiniti da njegov Utah prođe u finale Zapada i da tako, zbog preklapanja termina, onemogući vlastito priključivanje nacionalnoj vrsti.

A da je NBA doigravanje puno iznenađenja vidjelo se i u petoj utakmici domaće Philadelphije i Atlante u kojoj su gosti, predvođeni razigravačem Trae Youngom (39 koševa, 7 asista) preokrenuli "minus 25" (56:81) kojeg je semafor pokazivao tri minute prije isteka treće četvrtine.

A baš taj Trae Young često je bio tema razgovora o tome jesu li Atlanta Hawksi napravili glupost kada su Luku Dončića (kojeg su oni izabrali) s Dallasom razmijenili za ovog omalenog braniča (185 cm). A činjenica da Atlanta sada ima meč loptu za ulazak u finale Istoka, a da je Dončić već u Sloveniji, u neku ruku im daje za pravo.

Doduše, ovaj novinar na takav "trade" nikad ne bi pristao jer Dončić je košarkaški poeta od 201 cm, čarobnjak s loptom, koji oduševljava košarkaški svijet. A za očekivati je da će to činiti i sutra u ljubljanskim Stožicama koje su rasprodale svoj trenutno dozvoljeni kapacitet (8.000 gledatelja) kada se saznalo da će Luka igrati protiv Hrvatske (20 sati).

Kako god završila druga utakmica sa Slovencima, ohrabrujuće je to da će u Splitu Hrvatska imati podršku navijača. Bude li u Spaladiumu 3.500 gledatelja već će to biti značajan vjetar u leđa.

Video - Navijači Zadra slave titulu nakon 13 godina čekanja