Bogdanović, Žižić i Planinić dolaze u reprezentaciju, ostali bez Šamanića

Tijekom subote, hrvatski košarkaški izbornik Veljko Mršić morao je donijeti nekoliko važnih odluka. Nakon ohrabrujuće vijesti za reprezentaciju pristigle iz NBA lige, a to je da će Bojan Bogdanović biti dostupan za olimpijske kvalifikacije, Mršić je morao razriješiti situaciju sa Lukom Šamanićem te pozvati novog igrača na pripreme.

- Drago bi mi bilo da svi ispune svoj san i da jednom budu prvaci no ove godine će u tome uspjeti samo jedan, ili Zubac s Clippersima ili Šarić sa Sunsima. Za Bojana bi bila velika stvar da je uspio, no isto tako znam da on gori od želje da igra za Hrvatsku i da njegovi reprezentativni suigrači gore od želje da on dođe čim prije.

Zbog Zubčeva prolaska u finale Zapada, Mršić je odlučio pozvati još jednog centra a to je Darko Planinić s kojim je tako i dogovorio da će mu trebati u slučaj da Zubac bude nedostupan što se i dogodilo. Naime, premda on u tome nije imao veliku ulogu, Zubac se sa svojim Clippersima plasirao u finale Zapadne konferencije i to na spektakularan način. Naime, još početkom drugog poluvremena Clippersi su gubili 50:75, samo 19 minuta prije kraja bili su u zaostatku 21 koš, no i unatoč tome slavili su pobjedu nad Bogdanovićevim "džezistima".

Obrana Utaha potpuno je krahirala primivši u drugom poluvremenu 81 koš, a vanjski šuteri Clippersa šutirali su u trećoj i četvrtoj četvrtini trice za atomskih 73,7 posto što je hrvatski izbornik ovako prokomentirao:

- Nevjerojatno je kakvi se preokreti događaju u današnjoj košarci što se dijelom događa i radi neodgovornosti igrača koji bez problema šutnu tricu u petoj sekundi napada. Prije su takvi preokreti bili nepojmljivi.

Svojevrsni preokret je i povratak Marija Hezonje u reprezentaciju pa tako i ono što je pružio u drugoj pripremnoj utakmici sa Slovencima.

- Mario je odigrao baš odličnu utakmicu, jednu od najboljih u karijeri. Jest da je bila prijateljska, no ovih 37 koševa i 10 skokova izgleda impresivno. Dok je bio fizički svjež, stvarno je dominirao i od njega očekujem da bude jedan od lidera ove momčadi.

Nominalno će to biti i najstariji među reprezentativcima Roko Ukić za kojeg izbornik kaže:

- Roko je napadački odigrao baš dobro, bio je lider u minutaži većoj no što od njega očekujem jer je Rogić prebrzo postao opterećen prekršajima.

Sada kada se sve čini perspektivnije, Mršić je morao rješavati još neke probleme. Osim ozljede Krušlina, čiji bi povratak u nacionalnu vrstu dobro došao, pojavio se problem sa Šamanićem koji je osjećao bolove u toj ozlijeđenoj, lijevoj, šaci pa neće nastaviti pripreme. Štoviše, nemalo razočaran svojom nespremnošću, već u ponedjeljak zaputit će se ka San Antoniju kako bi se nastavio pripremati za sljedeću sezonu pod nadzorom liječničke službe Spursa.

- Luka je tražio da popričamo jer on nakon ove pauze zbog ozljede šake ipak nije u najboljem stanju. Očekivao je da će moći dati puno više i to ga tjelesno stanje zabrinjava pa smo se dogovorili da ne nastavi s pripremama. On mi je govorio da je nespreman, da ga boli ruka, a čini se da si je nametnuo prevelika očekivanja. A ja sam ga doveo da prođe s nama ovaj ciklus i da nam bude oslonac reprezentacije u godinama koje dolaze - kazao je Mršić koji Žižića i Planinića očekuje na treningu u ponedjeljak te da se Bogdanović reprezentaciji priključi u srijedu.

A to znači da bi u četvrtak možda mogao i zaigrati u zatvorenoj utakmici protiv Portorika.