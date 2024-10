Svi spominju jednu riječ nakon odlaska Gabrića: 'Branio je u povijesnoj utakmici na Maksimiru'

Šokantne vijesti pogodile su hrvatski nogomet, u 64. godini preminuo je legendarni hrvatski golman Tonči Gabrić. Vijest je koja je u ponedjeljak odjeknula hrvatskim medijskim eterom. Smatra se jednim od najboljih hrvatskih vratara svih vremena, a uglavnom je bio zamjena neupitnoj jedinici Draženu Ladiću što se tiče reprezentacije.

- Rastužila me ta vijest, Hrvatska je izgubila, bivšeg reprezentativca koji je branio i u onoj povijesnoj prvoj utakmici Hrvatske s SAD-om u Maksimiru, baš me šokirala ta tužna vijest. Tonći je bio odličan stručnjak koji je radio i s našim trenerima u inozemstvu. U reprezentaciji smo jako dobro surađivali, Tonći, Ladić i ja samo bili zajedno od 1996. do 1998. godine, bili smo zajedno kroz te kvalifikacije jer Tonći nije išao u Francusku na SP, tamo je kao treći bio Vasilj. Gabrić je uvijek bio vrlo duhovit, vedar i nasmijan, bio je pravi stručnjak, s njim su radili i Subašić, Kalinić, Pletikosa i svi ga ističu kao pravog stručnjaka i nadasve dobru osobu – tužnim je glasom o svom bivšem kolegi govorio Marjan Mrmić za Večernji list.

- Sve nas je šokirala ovako iznenadna vijest - rekao nam je viši savjetnik predsjednika Hrvatskog nogometnog Saveza Zorislav Srebrić, koji je bio dugogodišnji suradnik i prijatelj Tončiju Gabriću, pa nastavio...

- O njemu kao sportašu, nogometašu i čovjeku možemo reći sve najbolje. Dugo smo surađivali, posebno dok je nastupao za hrvatsku reprezentaciju. Bio je pedantan, discipliniran, radan, ali i druželjubiv čovjek. Uvijek je odavao utisak, a takav je i bio, čovjeka koji je privržen obitelji. Bio je i jako privržen nogometu, a posebno reprezentaciji Hrvatske. Za sva vremena će ostati zabilježen njegov posebni nastup za reprezentaciju 17. listopada 1990. godine na povijesnoj utakmici Hrvatske i SAD-a. Ostat će nam trajno u sjećanju sa svih aspekata svojih sportskih i ljudskih vrijednosti. Izražavam duboku sućut cijeloj obitelji, užoj i široj, a i svima onima kojima je Tonči bio omiljen i drag suradnik - poručio je Srebrić.