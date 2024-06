Sveta Katarina proglašena zaštitnicom zdravlja svjetske tekvondaške elite

Nije to nimalo bilo obično potpisivanje ugovora o suradnji. Nit je to bila obična konferencija za medije. Ne, to je bio pravi samit, svojevrsni spektakl izvrsnosti kojem su nazočili brojni uglednici iz hrvatskog sporta.

Pored niza diplomata, elinith sportaša, sveučilišnih profesora, uglednih liječnika i sportskih dužnosnika, parafiranje dogovora o suradnji između Specijalne bolnice Sveta Katarina i Svjetskog tekvondo saveza (World Taekwondo) pozdravilo je troje hrvatskih ministara sporta - negdašnji Dragan Primorac, dojučerašnja ministrica Nikolina Brnjac i najnoviji Tonči Glavina.

A ugovor koji znači da je jedna hrvatska bolnica, koju direktorski vodi prof. dr. Igor Borić, postala službenom bolnicom World Taekwondoa potpisali su njegov predsjednik Chungwon Choue i predsjednik Upravnog vijeća Svete Katarine prof. dr. Dragan Primorac.

Nismo odoljeli a da dr. Chouea ne upitamo kako to da je pored svih švicarskih i američkih bolnica izabrao baš jednu hrvatsku.

- Tome je tako zato što vjerujem ovom čovjeku. Dragan je pouzdana osoba i moj je prijatelj - kazivao je dr. Choue pokazujući na Dragana Primorca i nastavio:

- Imao sam priliku obići bolnicu pri čemu sam ostao impresioniran. Ne samo opremljenošću bolnice nego i medicinskim kadrom koji mi je predstavljen. World Taekwondo je sretan što će vaša bolnica podržavati najbolje svjetske tekvondaše.

Kad već tako vjeruje dopredsjedniku Hrvatskog taekwondo saveza, upitali smo čelnog čovjeka svjetskog tekvondoa ima li Hrvatska izgleda za domaćinstvo nekog velikog natjecanja.

- Svakako. Baš smo pričali o tome. No, prije no što dobijete domaćinstvo juniorskog ili seniorskog Svjetskog prvenstva bilo bi dobro da organizirate WT Grand Prix, moj prijedlog je da kandidirate za 2026. godinu i vjerujem da imate lijepu priliku da dobijete to jako natjecanje.

U svom govoru pred uzvanicima dr. Choue i našalio na temu svoje domovine, postojbine tekvondoa:

- S obzirom da Južna Koreja u Tokiju, po prvi put, nije osvojila olimpijsko zlato, a Hrvatska jest, možda bi vaš majstor Toni Nobilo mogao preuzeti pripreme naših boraca za Pariz. Koliko čujem od predsjednika vašeg nacionalnog saveza, Hrvatski taekwondo savez je stariji od Svjetskog taekwondo saveza koji je 1973. nastao odvajanjem od ITF-a.

Kad smo već kod te podijeljenosti, pitali smo uvaženog gosta i da li je moguće da se jednog dana objedine World Taekwondo i International taekwondo federation (ITF) kojeg podržava sjevernokorejski režim.

- Moguće je ali ne tako skoro već s nekim novim naraštajima.

A može li tekvondo jednog dana biti jedan od čimbenika ujedinjavanja dviju Koreja?

- Uh, to je još teže pitanje. Možda jednog dana ali ne u bliskoj budućnosti.

Među uzvanicima vidjeli smo i stolnotenisku legendu Zorana Primorca i srebrnog košarkaša iz Barcelone Franju Arapovića. Obojicu smo vidjeli u razgovoru s dr. Chouem koji je Arapovića pitao koliko je visok (215 cm) a bio je pod dojmom kada mu je Franjo rekao da je igrao dva olimpijska finala - onaj i Seulu 1988. i onaj u Barceloni 1992. Ovaj drugi protiv originalnog Dream Teama što je snimkom iz svog mobilnog telefona.

Dr. Choue je trebao u srijedu posjetiti Split i Taekwondo klub Marjan no od toga se odustalo kada je najavljeno da delegaciju Hrvatskog taekwondo saveza i njihova uglednog gosta u Banskim dvorima želi primiti premijer Andrej Plenković. A njemu će biti predstavljeno i troje naših olimpijaca (Lena Stojković, Ivan Šapina, Marko Golubić) zajedno s pratećim trenerima Tonijem Tomasom, Veljkom Laurom i Dejanom Mesarovom.

U pratnji dopredsjednika Dragana Primorca i sportskog direktora Petra Josipovića, kod premijera će i predsjednik Saveza Toni Nobilo koji je svoj uvodničarski govor držao uz pomoć umjetne inteligencije. Naime, nakon što bi pročitao nešto na hrvatskom to isto bi uz pomoć nekog prevoditeljskog programa pustio i na korejskom da tako ugodi svojim korejskim gostima.

- Kada sam 1968. počeo trenirati tekvondo naučio sam neke korejske riječi koje su terminologija ovog borilačkog sporta. Planirao sam tada naučiti i korejski jezik no to se nikad nije dogodilo.

Da bi gostima ilustrirao kojem rangu hrvatski tekvondo pripada, Nobilo je posegnuo za brojkama s posljednjeg Svjetskog prvenstva:

- Hrvatska je mala nacija ali velika tekvondaška reprezentacija. Od osamostaljenja na velikim natjecanjima svih uzrasta hrvatski tekvondaši i tekvondašice osvojili su preko 400 medalja. Samo na posljednjem Svjetskom prvenstvu naš muški tim je bio ukupno drugi a tekvondašice su bile ukupno treće na svijetu. Sklapanje ugovora između jedne hrvatske bolnice i World Taekwondoa idealno se uklapa u naše planove oko nacionalnog centra u Zagrebu veličine pet tisuća četvornih metara. Kad to napravimo onda ćemo tekvondašima iz cijelog svijeta moći ponuditi paket, uslugu treniranja ali i liječenja u Zagrebu.