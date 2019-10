Sve zbog adrenalina: Mama mrzi što vozim BMX, a za dečke nemam vremena

Zbog komadića odlomljene kosti povremeno trpi nesnosne bolove i ne može nikamo. Kad se ponovno pokrene, Jana Muradova skače na svoj BMX i izvodi vratolomije. Valeri Steffe još nije ništa slomila vozeći bicikl, ali njezina je obitelj u svakodnevnom strahu, iako su svi shvatili da bitku protiv adrenalina ne mogu dobiti. Jana i Valeri žive u Nizozemskoj, a svoje umijeće vožnje BMX-a pokazale su i na posljednjem Pannonian Challengu, najvećem natjecanju u ekstremnim sportovima u ovom dijelu Europe.

– Slomila sam nogu pa sam na dvije godine prestala voziti. Tek sam počela ponovno trenirati, ne mogu odustati! – počinje 20-godišnja Jana. Na stalnu se bol navikla, ali ako intenzivno trenira, ona postaje nesnosna.

– Trebaš se usuditi. Jest rizik, ali za taj osjećaj adrenalina sve se isplati. Neopisivo sam sretna kada, nakon dugotrajnog treniranja, svladam novi trik. Pomičem svoje granice, svaki je dan korak dalje – rezimira pak Valeri, koja BMX vozi četiri godine. Jednom je sjela na bicikl, odvozila krug, osjetila je adrenalin i to je bilo dovoljno, prisjeća se i otkriva da je za sve “kriv” njezin dečko Arthur.

Za prvi je bicikl sama uštedjela, platila ga je 150 eura, ali ubrzo ga je počela nadograđivati, tako da je u četiri godine uložila u njega gotovo 3000 eura.

– Roditelji su se plašili da ću se ozlijediti, rekli su da sam luda, da sport nije za nas, nismo mi sportski tipovi – smije se ona, inače jedinica u obitelji. Srećom, nikada je taj sport nije odveo u bolnicu.

Vožnja BMX-a skup je hobi, pogotovo ako vozači nemaju sponzora, kao što je to slučaj s Valeri. Svoj BMX zna i sama popraviti, a ako zapne, zove Arthura u pomoć. Okolina različito reagira na njezinu strast – jednima je to suludo, drugima fascinantno. Živim kako želim, kaže ona na to.

I dok Valeri posjećuje Hrvatsku barem jednom godišnje, Jana Muradova ovoga je ljeta prvi put kročila u našu zemlju. Socijalna je radnica, trenutačno nezaposlena, iza nje su četiri godine staža na BMX-u.

– Moja mama mrzi što vozim BMX, kaže da moram odustati, pogotovo kada se u bolovima vratim doma s natjecanja. Imamo vlastitu glazbenu kompaniju, organiziram glazbene evente, ali sve sam zanemarila zbog bicikla. Brat je veliki obožavatelj, misli da sam jaka cura – kaže Jana. Nema vremena ni za dečke, a okružena je uglavnom drugim vozačima.

Izborila se za tek manje sponzore pa i ona sve troškove vezane za putovanja i bicikl plaća sama.