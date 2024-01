Pozornica je spremna za jedan od najvećih transfera u povijesti: 'Mbappé mora odlučiti!'

Erling Haaland (23) i Jude Bellingham (20) pronašli su svoje mjesto pod suncem u Manchester Cityju, odnosno Real Madridu. Norveški "terminator" je odnio naslov Premier lige i Lige prvaka. Britanac u prvoj sezoni na Santiago Bernabeu pokazuje punu raskoš svoje igre, sjedi na vrhu La Lige i prošao je u knock-out fazu europskog natjecanja.

Društvo apsolutno najskupljih igrača svijeta, čija vrijednost prelazi 180 milijuna eura, zatvara Francuz Kylian Mbappé (25) . Napadač je u Paris Saint-Germain stigao još u 2018. te se prometnuo u najveću zvijezdu i nositelja igre francuskog prvaka. Pa premda je s klubom osvojio već više naslova prvaka Francuske te izgradio svoj gotovo mitološki status uz Neymara i Messija, uspjeh na europskim travnjacima godinama je izmicao. Stoga se mnogi pitaju kada će jedan od najboljih igrača svijeta odlučiti potražiti klub koji će mu pružiti priliku da osvoji ne samo još jednu od Liga petice, već i Europu.

Mbappé i PSG imaju osobit odnos. Premda nosi igru kluba, uprava je poprilično frustrirana svojom zvijezdom. Prošloga ljeta između uprave i igrača je zaiskrilo zbog pitanja produljenja ugovora, što prema posebnoj klauzuli u ugovoru može aktivirati isključivo on. Predsjednik kluba postavio je ultimatum da Mbappé mora produljiti ili otići. Ipak se odlučio ostati, no od 1. siječnja može službeno voditi pregovore s drugim klubovima i potpisivati ugovore, a bez da pritom uzme u obzir PSG. Dakako, to je otvorilo vrata velikom iščekivanju na nogometnom tržištu, a s posebnim se interesom promatra što će činiti Real Madrid koji se već dugo povezuje s Mbappéom.

Spekuliralo se da Real Madrid upravo ovo čeka, a dakako Mbappé će vjerojatno za svoj transfer tražiti veću količinu novca, čak i ukoliko on dođe tek idućeg ljeta. PSG dakako ne želi da igrač za kojeg su prije gotovo šest godina platili 180 milijuna eura odštete tek tako ode, a pokušali su ga pritisnuti čak i privremenim isključivanjem iz momčadi prošloga ljeta. Ipak, sada je sve u rukama napadača koji bi mogao prestići bivšega suigrača Lionela Messija na mjestu najvrjednijeg besplatnog transfera. Argentinac je prilikom svog prelaska iz Barcelone u PSG vrijedio 80 milijuna eura.

Dok se očekuje rasplet ove sage, ne dijele svih nadu pariškoga kluba da će Mbappé naposljetku ipak odlučiti ostati. Razvlačenje i trzavice koje ova situacija uzrokuje su osjetne pa i vidljive na terenu, a o svojoj nadi da će napadač otići s Parka prinčeva govorio je slavni francuski nogometaš i bivši reprezentativac Christophe Dugarry.

"Svim srcem se nadam da će otići iz PSG-a. Mbappé stagnira. Postaje predvidljiv u duelima, nedostaje mu snage i karaktera. Često je nevidljiv na terenu. Izgled mu je negativan, sve više maše rukama. Idemo na teren, a ne na sve strane", rekao je. Čini mi se da je malo izgubljen. Stvari u PSG-u ne idu dobro već nekoliko mjeseci", rekao je Dugarry za RMC.

"Svakih šest mjeseci pitanje je hoće li Kylian otići. To me čini ljutim i umornim. Želim da Mbappé odabere klupski projekt umjesto svog osobnog. Umoran sam od glasina o njegovoj budućnosti", zaključio je.

