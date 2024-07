Igrača koji je presudio Hrvatskoj na Euru ostavila djevojka, objavila i nešto što nije smjela

Stoper talijanske nogometne reprezentacije Riccardo Calafiori nije hrvatskim navijačima ostao u najljepšem sportskom sjećanju. Naime, u 98. minuti utakmice Hrvatske i Italije na Euru u Njemačkoj, Calafiori je bio autor asistencije za strijelca Mattiu Zacagnija. Gol je to kojim je Italija izjednačila na 1:1 u zadnjem napadu utakmice, gol koji je Hrvatsku poslao kući već nakon grupne faze kontinentalne nogometne smotre.

Calafiori je otada već tema brojnih spekulacija kada su transferi u pitanju. Ovaj je 22-godišnji stoper Bologne bio na meti brojnih jakih europskih klubova, a čini se da je u utrci za njega konačnu pobjedu odnio londonski Arsenal. To je u pismu na njenom Instagram Storyju otkrila Benedetta Boeme, njegova djevojka koja je u istom pismu objavila i da su prekinuli vezu.

- Pozdrav, mnogi od vas pitaju me što se događa u mom životu u zadnje vrijeme. Odlučila sam to podijeliti s vama. Riccardo i ja nismo više zajedno. Ne znam hoće li se to promijeniti, ali sumnjam u to. Trebalo mi je neko vrijeme da probavim sve što se dogodilo u zadnja tri-četiri dana, još uvijek mi treba vremena - napisala je Boeme u startu podulje poruke.

- Hvala svima koji su mi pokazali video koji kruži na TikToku zadnjih dana. Cijenim to. Bilo mi je važno da znam istinu. Gledala sam ga nekoliko puta, tražila razlog za oprostiti i zaboraviti, ali nisam ga našla. Pričali smo o tome, ali nisam sigurna jesu li to odgovori na ono što sam ga pitala. Bila je to teška odluka, donosili smo je danima. Nitko od nas to nije htio, ali sad je to tako i sada mogu samo pobjeći od svega - dodala je.

U zaključnom dijelu poruke objavila je i da joj bivši dečko ide u Arsenal. Učinila je to prije službene objave kluba, a to baš nije uobičajena praksa.

- Neću tolerirati ikakvu količinu mržnje prema njemu ili meni. Želim mu sve najbolje pošto ide u Arsenal. Imat će uvijek moju podršku - napisala je Boeme.

Ona je inače talijanski foto-model, a za vrijeme jednog intervjua u javnosti je poljubila Calafiorija, što je tada u Italiji bila viralna senzacija.