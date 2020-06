Suigraču vatrenog usred dana prijetili pištoljem i opljačkali ga

Rebićev suigrač u Milanu i povremeni španjolski reprezentativac Samu Castillejo opljačkan je u Milanu usred dana.

Španjolac je bio u automobili kada su mu prišla dvojica naoružanih napadača. Uz prijetnju pištoljem tražili su od njega da preda dragocjenosti. Ukrali su mu ručni sat.

🗣 @SamuCastillejo on Instagram...



💬 “Is everything fine in Milano? Two guys robbed me while pointing a gun at my face.”



😡 Cowards. Forza Samu! 🔴⚫️ pic.twitter.com/J60cZapIjd