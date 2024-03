Stručnjak o ozljedi Ivana Perišića: Nažalost, to su komplikacije

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (35) u devetom se mjestu teško ozlijedio zbog čega je još uvijek na rehabilitaciji. Perišić je tada još kao igrač Tottenhama doživio rupturu prednjeg križnog ligamenta desne noge. U međuvremenu je prešao u Hajduk, ali njegov povratak na travnjake još se čeka.

Perišić redovito trenira, čak se u utakmicama pojavljuje na klupi Hajduka, ali to je više zbog moralne podrške momčadi. Trebao je putovati s reprezentacijom na turnir u Egipat, ali se na kraju ipak povukao.

- Stanje ide na bolje, važno je da sada ne žuri. Znam koja je njegova emocija za Hajduk i reprezentaciju, no ne smije žuriti. Ivan to zna, neće igrati dok ne bude posve spreman. Mi očekujem da na pripreme u lipnju dođe zdrav. Bez Ivana Perišića mi smo bitno slabiji, željno ga očekuje - rekao je izbornik Zlatko Dalić o Perišiću.

A Perišićevu ozljedu i oporavak na Facebooku je komentirao Kristijan Blažević, kondicijski trener i profesor kineziologije.

"Svatko tko se ovim poslom bavi na dnevnoj bazi treba biti oprezan po pitanju upiranja prstom u krivca. Ozljeda koju ima (ne koju je imao) Perišić spada u teške tjelesne ozljede sa 30 posto mogućnosti recidiva i isto toliko posto nepovratka u vrhunski sport. Da, dobro ste izračunali, to je svaki treći.

I što sada? Ništa. Koljeno je u kontrakturi. Sad je sr***. Odmah u početku sam rekao svojem privatnom krugu ljudi da njegovo tehniciranje loptom na travnjaku i pravocrtno trčkaranje ništa ne znači. Imam malo previše iskustva. Nagledao sam se svega.

>> Trofejni reprezentativac iznenadio je vatrene u hotelu. Jedan igrač nije se pojavio na treningu

U svakom slučaju, nitko još nema recept za bržu ligamentarizaciju. Ona ima svoj tijek. To Vam je proces u kojem se laički rečeno, graftirana tetiva pretvara u ligament i dobiva njegova svojstva. Kako je perfektno naše tijelo, zar ne?

Ukratko, to se ne može ubrzati i pretpostavka medicinske struke je da traje između 16 do 24 mjeseca, kada je riječ o povratku u vrhunski sport. A to nitko ne čeka, što je razumljivo kada je u pitanju profesionalna karijera. Najrizičnije razdoblje je između 8 i 11 mjeseca. Tu ti misliš da je gotovo, a nije.

Odlazak čudotvorcima? Ma dajte ljudi. Mada ne mislim da se ti ljudi tako nazivaju, to su veliki stručnjaci i poštujem ih.

Gotovo da nema literature i kolega kod kojih se nisam raspitivao o toj postoperativnoj mobilnosti. Ona je ključna točka. Sve moramo napraviti po pitanju dobivanja “full range of motiona”. Nakon toga stvar ide puno lakše. Koljeno je strašan mehanizam, funkcionira poput amortizera i vodilice u istom trenutku. Da bi se profić oporavio, mora imati prije svega sreće.

Može li Perišić igrati nogomet? Može, nikad ne reci nikad. Pozitivna stvar u svemu je što on nije iznimka. Ne treba dizati paniku. Ovo su svakodnevne pojave u sportskoj medicini, ali se na žalost zovu komplikacije", poručio je Blažević.