Strašne optužbe i potres u Parizu: 'Nogometaši su postali žrtve ucjene. Verratti je bio u zatvoru'

Francuski prvak Paris Saint Germain nalazi se u ruševinama prema pisanju tamošnjih medija, odnosi između nogometaša i vlasnika su navodno u jako lošim odnosima. Ispričao je to bivši menadžer Marca Verrattija, Donato di Campli, koji tvrdi da su zvijezde Parižana postali zatvorenici bogatih šeika.

Talijanski reprezentativac je u ljeto 2017. bio je na korak do transfera u Barcelonu, ali do transfera nije došlo jer je PSG stopirao transfer.

- U Parizu su igrači zatvoreni. Nikada ne rade što žele, nego ono što želi klub. Oni su zatvorenici i žrtve ucjene. Odlučili smo otići u Barcelonu, ali Al Khelaifi mi je čak rekao ako nastavim pokušavati obaviti operaciju s Barçom da će me Verratti otpustiti... .. I tako je i bilo. Siguran sam da je Marco bio uplašen, neće to priznati, ali tako je kako je - rekao je Di Campli za Relevo.

- Verratti je bio u zatvoru. Kad smo razgovarali s Barcelonom, rekli su mu da će potpisati Neymara, da će napraviti projekt oko njega. Bivši predsjednik Barcelone, Bartomeu, stalno je zvao Al Khelaifija i on se nikad nije javio na telefon. Moje iskustvo s njima je jako loše. Njima je stalo samo do novca. To je klub koji nema dušu. Ne puštaju ih jer emir i Al Khelaifi misle da se sve može kupiti, da samo novcem mogu osvojiti svijet. Ali već se vidjelo da to nije moguće - otkrio je Di Campli.