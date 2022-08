Što se događa s Tysonom? Govorio da će umrijeti, a sada je zabrinuo stanjem u kojem se nalazi

Jedan od najboljih boksača svih vremena, Mike Tyson (56) nedavno je poručio da će "uskoro umrijeti", a sada su njegove nove fotografije zabrinule navijače.

Pojavile su se fotografije na kojima se vidi da legendarni Mike hoda uz pomoć štake. Bez pomagala nije mogao doći do jednog hotela u New Yorku.

No, američki mediji navode da nije ništa ozbiljno i da je to samo posljedica borbi i velikih napora kroz koje je prolazio.

On a beau être les plus forts du monde mais la réalité nous rattrape tôt ou tard et on va mourir ensuite on va rendre des comptes à ALLAH sur tout ce que l'on a fait durant notre vie



Mike Tyson, canne à la main, qui entre dans un hôtel à New York. pic.twitter.com/tzmgixEGWY