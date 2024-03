Stiže nova navijačka pjesma iz pera domoljubnog bolničara iz Münchena

Godina je Europskog nogometnog prvenstva i Olimpijskih igara pa je pravi trenutak za novu navijačku pjesmu. Nije da ih nema dovoljno, štoviše, no sportaši i njihovi poklonici nemaju ništa protiv bilo kojeg napjeva koji je pjevan i lako ulazi u uho. A upravo takav proizvod ovih dana predstavlja Ivan Mandić (61), medicinski tehničar iz Münchena, autor već popularne i naveliko pjevane "Hrvatske zastave".

– Ja sam tu pjesmu završio 2018. i htio sam da dođe do nogometaša. Nažalost, tada nisam uspio doći do Vedrana Ćorluke, koji je također iz Bosanske Posavine kao i ja. Ona jest bila prepoznata od domoljubna, no tek kada je Marko Livaja, za vrijeme Svjetskog prvenstva u Kataru, objavio tekst refrena, ona je takoreći eksplodirala – kazuje Ivan i prisjeća se nastanka pjesme:

– Kad vidim naše sportaše tijekom intoniranja himne, naježim se. Dogodi se navala ponosa, uđem u posebno stanje i tada shvatim koliko je zastava snažan simbol, puno više od običnog platna, i na tom je razmišljanju ta pjesma i nastala.

Kazat će Ivan da je bio prilično ugodno iznenađen njezinom prihvaćenošću među sportašima.

– Livaji sam vječno zahvalan. Do tog je trenutka ta pjesma na YouTubeu imala oko 400.000 klikova da bi u samo dva dana dobila novih 100 tisuća klikova. Livaja je toj pjesmi dao novi život i zato sam ga proglasio njezinim kumom. Marko je inzistirao da dođem i zapjevam u Splitu na dočeku splitskog dijela brončanih nogometaša. Ondje me je dočekao jedan drugi Marko, kikboksač Žaja, koji je iz auta nazvao saborskog zastupnika Stipu Mlinarića da bi ga pitao je li čuo za "Hrvatsku zastavu" na što mu je ovaj rekao da to svaki domoljub zna. A to je bila reakcija koja je meni puno značila.

Od popularnosti "Hrvatske zastave" Ivan se nije financijski okoristio. Štoviše, često su mu pjesme koje snima više trošak nego profit no autorsko zadovoljstvo je katkad neprocjenjivo.

– Da bih snimio svoju prvu pjesmu koja se zove 'Trbuhom za kruhom' supruga Renata i ja smo, povrh svog posla, odlazili čistiti zgrade. Ja sam u glazbu uložio jako puno novaca a vrlo malo mi se vratilo. A 'Hrvatska zastava' postala je javno dobro koje ljudi, za svoje videouratke, uzimaju kako žele. Ima više od 900 videoisječaka koji koriste moju pjesmu kao svoju audio podlogu pa sam vidio i jednu postrojenu brigadu HVO-a koja je tako poticala uspomene iz Domovinskog rata. Kada je u Dohi, za vrijeme vaterpolskog Svjetskog prvenstva, cijeli neboder bio osvijetljen u bojama hrvatska zastave, kao zvučna kulisa korištena je moja pjesma. Dakle, ta je pjesma prošla, a ja kao izvođač nisam, mene ljudi ne doživljavaju.

Dojam je da je tome tako zato što Ivan nema diskografsku kuću iza sebe, nije dio glazbenog establišmenta, a nema ni menadžera.

– Osim Splita, ja nigdje nisam dobio priliku otpjevati 'Hrvatsku zastavu' na pozornici. YouTube je jedan od semafora popularnosti, a jedna moja etnopjesma ondje ima 1,2 milijuna klikova. 'Hrvatska zastava' ima više od tri milijuna pregleda, više od 18 tisuća lajkova i oko 1440 komentara, među kojima su čak i neki pozitivni komentari iz Srbije.

A sve to doživljeno u vezi s tom prvom pjesmom potaknulo ga je da napiše još jednu, ovaj put pod radnim naslovom "David i Golijat". Kako je nastala nova pjesma iz radionice čovjeka koji uopće nije profesionalni glazbenik ali ima veliku strast prema hrvatskim sportašima i njihovu predstavljanju domovine u svijetu?

– Za razliku od 'Hrvatske zastave', koja je iz mene izletjela, ova nije tako nastala, jer sam neke stihove imao otprije zapisane, kao što je stih o Davidu i Golijatu. A ova je pjesma nastala za vrijeme jedne šetnje sa suprugom pri čemu nas je uhvatila mećava. Tad me puknula melodija pa sam ju snimio mobitelom da ju ne zaboravim. Kao i u prvom slučaju, otišao sam do producenta Dražena Stojčevića i on je stihove i melodiju koju sam otpjevao pretočio u note. Pri tome sam provjeravao da ne vuče na nekoga što je danas katkada kao da ideš kroz najgušću šumu a da te ne dotakne niti jedna grana. Inače, još kao dijete imao sam sklonost pisanju stihova. Kad bi nama učitelj zadao zadaću ja bih umjesto sastava napisao pjesmicu. Još do sam radio na Institutu za tumore u Zagrebu objavio sam i zbirku pjesama u čemu mi je pomogao Damir Eljuga. Ja nemam izdavača, neću ga vjerojatno nikad niti imati pa tako nemam ni obveza no snimit ću još domoljubnih pjesama. Radim ono što mi srce želi. Osim toga, ja obožavam pjevanje pa u to ime idem i na satove pjevanja. Ustrajan sam.

A da bude jedan od prvih 'recenzenata' nove Ivanove pjesme priliku je imao izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

– Gospodina Dalića upoznao sam prilikom jedne humanitarne akcije na kojoj je trebao sudjelovati moj brat, inače vlasnik građevinske tvrtke Facies kojoj je Mate Rimac prepustio izgradnju svog mega kampusa. Moj samozatajni brat zamolio me da odem umjesto njega pa sam bio u prilici upoznati izbornika Dalića.

Pokušao je Ivan doprijeti i do nogometnog i rukometnog saveza, ali odgovor još nije dobio. No, saslušali su ga u HOO-u, glavni tajnik Siniša Krajač i direktor marketinga Ratko Ćetković, koji očito imaju više senzibiliteta za ovakve entuzijastične pokušaje. Osim toga, životna priča Ivana Mandića sve je samo ne lagodna.

– Početkom Domovinskog rata prijavio sam se kao dobrovoljac. Kupio sam magnum 357, a lovačku pušku sam dobio i bio sam među onima koji su blokirali vojarnu na Črnomercu. No, budući da sam zdravstveni radnik, vraćen sam u bolnicu, u Institut za tumore, na kojem mi je dijagnosticiran tumor na mozgu. Zbog te dijagnoze odlučio sam otići u Njemačku kako bih, u strahu da ću umrijeti, zaradio za pokop, nešto za obitelj i sina koji se tek rodio. Budući da sam danas tu s vama, očito sam imao mnogo sreće s tom dijagnozom. Čini se da me Bog sačuvao.

Još da Ivana malo pomazi sreća u vezi sa snimanjem spota za novu navijačku pjesmu, za koju mu treba kulisa od što više hrvatskih sportaša, vjerojatno bi bio prilično ispunjen čovjek kojem, stekli smo dojam, ionako za sreću malo treba.

