'Hrvatsku ne vole svi! Ova sramota više se ne smije ponoviti ili kao narod ne vrijedimo ništa'

U životnom intervjuu za Večernji list Ivica Tucak do kraja se otvorio, prvi put govoreći o najvećoj životnoj tragediji i paklenom putu koji je prošao. No posebno emotivno govorio je odnosu prema reprezentaciji i odnosu s hrvatskim nogometašima, izbornikom Zlatkom Dalićem i Lukom Modrićem. Dotaknuo se fijaska sa dočekom u Zagrebu i poslao poruku koja će odjeknuti. Dio razgovora možete pogledati u videu.

- Ne želim da moji igrači i ja više budemo tema dnevnopolitičkih prepucavanja, ponovit ću da je za mene to sramota. Ne prema meni, nego prema svima koji vole tu reprezentaciju i koji se vole okupiti u zajedništvu kako bi proslavili uspjeh Hrvatske, prema svima koji vole Hrvatsku to je nepošteno. Ali Hrvatsku ne vole svi, to sam prihvatio. Sada dok sam se fotografirao za ovaj intervju prilazili su nam ljudi, evo i jedna bivša gradonačelnica dolazi k nama i zahvaljuje na svemu što smo u zadnjih deset godina napravili i koliko smo razveselili narod. Velika većina u ovoj zemlji voli Hrvatsku i njezinu reprezentaciju, nitko nema pravo oduzeti djeci radost da slave hrvatske medalje i pozdrave svoje heroje. Jako me to žalosti i bio sam strašno ljut taj dan. I ponovit ću, nije to zbog mene, jer ja ionako više volim proslaviti uz muziku, tamburaše, s našim obiteljima, kako smo i proslavili te noći kad smo stigli u Zagreb, ali postoje ta djeca, jako puno njih, koja žele zagrliti Fatovića, Kragića, Bijača ili Lončara. Ne znam tko si može uzeti za pravo da im to onemogući i to je ogromna sramota, kazao je Tucak i pojasnio:

. Smeta mi taj naš hrvatski nerv od tragedije do euforije, mislim da bi sve skupa trebalo biti normalnije i da imamo razloga biti ponosni na naše sportaše i njihove uspjehe. Ne znam u kojem to segmentu društva imamo uspjehe kao u sportu. Ponosan sam na činjenicu da sam veliki prijatelj sa Zlatkom Dalićem, Stipom Pletikosom i Marijanom Kustićem, mi svakodnevno komuniciramo. Nikad više ne smije se ponoviti ovo što se dogodilo našoj reprezentaciji, kao što se nikada više ne može ponoviti da pljujemo po reprezentaciji nakon prvog neuspjeha, a bili smo drugi i treći na svijetu. Ako zaboravimo što su Dalić i ti momci napravili za Hrvatsku i ovo što su napravili moji dečki, onda kao narod ne vrijedimo ništa. Nećemo uvijek biti prvi, ali ne znam što se mora dogoditi da sutra budem kritičan prema jednom Luki Modriću, pa da je najgori na terenu. On će uvijek ostati moj heroj kojem ću se nakloniti. Mi tek moramo shvatiti veličinu tog momka i sportaša koji je i svojim ponašanjem izvan terena zadužio cijelu zemlju. Jednom sam u Srbiji u jednom sportskom društvu objašnjavao zašto naša reprezentacija postiže uspjehe, a oni to ne mogu. Pa iako imaju strašne igrače koji jako puno koštaju, oni nikad nisu bili prvaci Europe, nisu možda bili ni prvaci države, dok Modrić ne može ni pobrojati svoje trofeje i taj je pobjednički duh, zajedno s izbornikom i suigračima poput Ivana Perišića i ostalih, prenio na reprezentaciju.

