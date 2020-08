Stipe Miočić ponosi se što je Hrvat iako mu ne dopuštaju da nosi naše kvadratiće

Pokušajte zamisliti čovjeka koji jako voli pomagati ljudima, ali se ujedno i jako voli tući i mlaćenjem onih koji mu stanu na put zarađuje za život. E, upravo je takav tip Stipe Miočić.

A taj 37-godišnji američki Hrvat iz Clevelanda najveći je gladijator današnjice, a nakon nedjeljnog naslova UFC-ova prvaka svijeta proglašen je i najvećim teškašem svih vremena najveće svjetske organizacije slobodne borbe.

No, unatoč svjetskoj slavi, Stipe Miočić i dalje barem jednom tjedno dolazi u jednu od dvije clevelandske vatrogasne postaje (Valley View, Oakwood) u kojima radi već više od osam godina. Premda mu to nije nužno , Stipe se obvezao da će barem 12 sati tjedno raditi za 14 dolara po satu. I kao medicinski tehničar, pruža prvu pomoć u vatrogasnoj jedinici.

Kad je u studenome 2016. bio u Hrvatskoj, pitali smo ga zar mu je doista potrebno da se na taj način obvezuje u vrlo odgovornom poslu.

- Da, to mi je potrebno jer volim pomagati ljudima. Nema boljeg osjećaja nego kada nekome pomognete, a pogotovo kada nekoga vratite u život. Imao sam sreće pa sam imao samo jedan takav slučaj, no spasiti nekome život puno je bolji osjećaj nego bilo koga pobijediti u kavezu - rekao nam je tada.

Dečki ga prizemljuju

Nakon što je u Curitibi, pred 45.000 temperamentnih Brazilaca nokautirao Fabricia Werduma i osvojio pojas šampiona, Stipe je u postaji morao čistiti toalet...

- Dečki me drže prizemljenim pa se ne ponašam kao da sam bolji od bilo koga - kaže Stipe, a njegovi kolege na to dodaju:

- Kada iziđemo na teren, Stipin je primarni zadatak da pruži prvu pomoć, a kada to ne radi, pomaže u pripremi vatrogasne opreme za sljedeću intervenciju. Možda to nekome izgleda kao nekakav pripravnički posao, ali to je možda i najvažnija stvar u postaji.

Za taj posao, Stipe se školovao 18 mjeseci, a odradio je i osam tjedana prakse. Jednako ga zdušno radi kao i kada je bio sportski anonimac. Ističe to i njegov šef:

- Stipe je i danas isti kao i kada je počeo s nama raditi. Unatoč svoj sportskoj slavi i statusu koji uz to ide, on je i dalje čvrsto na tlu.

Doduše, ponekad ga njegova slava i ometa u obavljanju posla.

- Ljudi ga nekad prepoznaju u pogrešnom trenutku, u trenutku dok nekome pružamo prvu pomoć ili gasimo požar, a ljudi ga i u tim trenucima žele upoznati i vidjeti na djelu. A on je pak veliko dijete i pravi magnet za djecu.

Mama i tata Miočić nisu dugo živjeli zajedno, no to se nije odrazilo na Stipin odgoj.

- Stipe je imao dvije i pol godine kada smo se mi rastali pa je ostao živjeti s mamom i ona je bila više oko njega nego ja. No, Kathy je uvijek bila fer i kada god sam poželio biti sa Stipom, ona bi mi to dopustila. Tako smo vikendom išli na utakmice, na Stipine hrvačke mečeve i slično - kaže tata Bojan..

Otac i sin uvijek se čuju na dan borbe i neposredno nakon borbe, a Stipe se javi i majci koja ne može gledati njegove borbe pa svaki put u strahu iščekuje njegov telefonski poziv. Ili joj netko drugi javi ishod.

- Kada se borim, mama obično ode izvan grada, u naš ljetnikovac, i čeka da je nazovem. A ja je uvijek i nazovem, bez obzira na ishod borbe, da se uvjeri da sam dobro - priča nam Stipe.

Majka i otac inzistirali su na tome da Stipe bude svjestan svoga podrijetla.

- Roditelji su me tako odgajali da se ponosim što sam podrijetlom Hrvat. Ističem to često, no novi UFC-ov sponzorski ugovor s Reebokom ne dopušta mi da nosim šorc s hrvatskim kvadratićima kao što sam to prije činio. No, zato imam istetoviran hrvatski grb na gležnju - kazao nam je svojedobno Stipe prisjetivši se i svoga djetinjstva:

- Moja mama je bila vrlo jaka žena koja je uspješno prošla neke svoje životne bitke. I mene je više puta isprašila po turu kada bih to zaslužio, no bila je sjajna majka. Tijekom radnih dana bio sam kod nje, a za vikend s ocem koji bi me vodio na utakmice ili kakav drugi oblik zabave.

O Stipi se sada puno više brine njegova supruga Ryan Marie za koju je i usred kaveza rekao da je sjajna žena i da je sretan što je ima.

Slavlje s kolegama

- Čudi me da me Ryan Marie nije napustila jer sam je zbog posla kojim se bavim znao dovesti u neugodne situacije a znali smo se i porječkati, no supruga mi je najbolji prijatelj i idealni životni partner. Puno mi je pomagala kada sam se osjećao izbačenim iz igre. Nikad od mene nije odustala, čvrsta je kao stijena i gurala ne naprijed kada mi nije išlo najbolje - kaže Stipe.

Ryan Marie i Stipe zajedno su već osam godina, a za bračnu odanost zavjetovali su se u lipnju 2016. godine. Gospođa Miočić, koja taj status ponosno ističe i na Instagramu (mrs_miocic), po zvanju je medicinska sestra, no ne radi u struci već je završila tečaj za kozmetičarku i to joj je posao.

- I dalje sanjam o tome da Stipe brani svjetski naslov na poljudskom stadionu, no ne znam hoće li mi se želja i ostvariti. Tako mi je drago što je moj sin svim “hejterima” začepio usta i pokazao da je upravo on najveći UFC-ov teškaš svih vremena - ističe Stipin tata.