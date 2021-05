Stipe Miočić do ljeta iduće godine opet napada UFC-ov pojas?

Francis Ngannou je krajem ožujka nokautom protiv Stipe Miočića osvojio UFC-ov naslov prvaka teške kategorije. Samo nekoliko dana nakon trijumfa dobio je ponudu za borbu protiv Derricka Lewisa, a meč je bio predviđen za 12. lipnja, piše Croring.

No Predator je ponudu odbio, jer mu datum koji je promocija predložila bio previše blizu. Izgleda kako je najjača MMA organizacija željela što prije Predatoru pronaći novog borca nakon što su se izjalovili pregovori s Jonom Jonesom.

Naime, fanovi bi najradije protiv Ngannoua želji vidjeti Bonesa, ali to se vjerojatno neće dogoditi. Jones i dalje želi ugovor koji bi mu donio bolju zaradu, a to se previše ne sviđa UFC-ovom vodstvu. Tako Derrick Lewis i dalje ostaje favorit za novog Francisova protivnika.

Predsjednik UFC-a Dana White bi nakon tog meča mogao ponovno obaviti razgovore s Jonom Jonesom, a propadne li dogovor, priliku će vjerojatno dobiti Stipe Miočić. Tako razmišlja i najpoznatiji MMA novinar Ariel Helwani.

– Neka je Lewis sljedeći Ngannouov protivnik. Nakon te borbe UFC će ponovno razgovarati s Jonesom, barem bi trebali pokušati. Ali što će se dogoditi bude li Ngannou pobijedio u oba meča? – pita se Helwani i dodaje:

– Miočić bi do tada trebao imati jednu borbu u kojoj bi pobijedio. To bi mu trebao biti snažan argument kako bi mogao dobiti treći okršaj protiv Ngannoua.

Poznati novinar ne skriva želju kako bi Miočića ponovno želio vidjeti u borbi za pojas.

– Ne biste li željeli vidjeti deset kilograma težeg Miočića kako se posljednji put bori protiv Ngannoua. Ja bih to želio. A onda tko je još ostao Ciryl Gane ili Alexander Volkov? – kazao je Ariel Helwani i zaključio:

– To nije laka kategorija u kojoj porazom padnete na dno ljestvice. Miočić je i dalje veliki borac, te bi bilo lako prodati njegov posljednji napad na naslov. No nekoliko se stvari trebaju poklopiti, ima tu još kombinacija. Miočić bi do ljeta iduće godine ponovno mogao napasti UFC-ov pojas.