Stanić o problemima vatrenih: 'Bojim se da ćemo srušiti kult reprezentacije. Treba smiriti tenzije'

Bivši nogometaš i hrvatski reprezentativac Mario Stanić za HRT-ovu emisiju Sportske minute komentirao je dva poraza hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama za Europsko prvestvo 2024. godine. Nakon poraza od Turske 0:1, vatreni su izgubili i u Walesu rezultatom 2:1.

"Dogodilo se ono što nitko nije očekivao. Posebno zbog dojma i načina na koji smo mi prezentirali igru. Dalić je preuzeo odgovornost i rekao da je krivac jer nije ništa nije mijenjao. Najveća kvaliteta hrvatske reprezentacije je vezni red. To su igrači svjetske klase, a ostalo su dobri igrači. Bio sam i ja dobar igrač, ali nisam bio svjetske klase. Ako ja kao bočni igrač ne rasteretim središnjicu, mi se gušimo i imamo problema. Sad je na izborniku, da skupa s igračima pronađe razloge našeg manjka energije", rekao je Stanić.

Zlatko Dalić je za sljedeće okupljanje najavio nove igrače, na to se osvrnuo i Stanić. "Ne znam u kojem bi smjeru on išao. Mislim da je najavio da će ići u tom smjeru, ali prvo će razgovarati s iskusnim igračima. Neće donijeti odluku na svoju ruku, nego nakon konzultacija s igračima. Vjerujem da će potegnuti za promjenama, ovisno o profilu igrača koji su mu potrebni. Kramarić je upitan, pitanje je kad će se Perišić vratiti, a on je naš najkompletniji igrač u povijesti reprezentacije. Njegov izostanak je kolosalan, teško je to zamijeniti."

Istanuo je i kako cijela priča još nije gotova te da se kvalifikacije nastavljaju "Nema razloga za ovakvu paniku. Da za crvena svjetla, a ne za ovakav medijski topovski udar kojemu su svjedoci. Ako nastavimo ovakvom retorikom, bojim se da smo na putu da srušimo taj reprezentativni kult. Da bi nešto srušio treba ti par mjeseci, a da bi složio treba ti hrpa godina. Treba smiriti tenzije", zaključio je Stanić.

