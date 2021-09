Srpski košarkaš priznao: Napravio sam nešto što ni Dražen Petrović nije smio, a Rađa je bio sa mnom

Vijest o odlasku košarkaškog trenera Dušana Dude Ivkovića pogodila je mnoge ljubitelje košarke, a reakcije su stigle sa svih strana svijeta. Između ostalih, oglasili su se brojni košarkaši koji su tijekom svojih karijera radili sa Dudom pa tako i Zoran Sretenović.

Sretenović je sa Ivkovićem i reprezentacijom Jugoslavije stigao do zlata na Europskim prvenstvima u Rimu 1991. i Ateni 1995. godine, a u razgovoru za Kurir je istaknuo da posebno pamti način na koji je Duda pripremio ekipu za prvenstvo u Grčkoj.

Sretenović se prisjetio i jedne zabave koja nije prošla baš najbolje.

- Ima uvijek anegdota kada se spomene Duda. Stalno mi je u glavi situacija iz 1991. godine u Rimu gdje sam prvi put pozvan u reprezentaciju. Bio sam novi, a cijela situacija pokazuje kakav je bio psiholog i koliko je znao kada i što treba napraviti. Imali smo dva slobodna dana na prvenstvu, a budući da je Dino Rađa tada igrao u Rimu za Virtus, poslije večere smo išli kod njega u kuću. On je baš kupio novog Porschea pa smo otišli malo u đir, ali nam je u povratku pukla guma. Dok smo je zamijenili prošlo je dosta vremena pa smo kasnili u hotel. Tamo nas je na recepciji čekao fizioterapeut reprezentacije i sav uznemiren rekao: Duda je provjeravao i vidio da vas nema! Iznervirao se, poludio je - prisjeća se Sretenović i dodaje:

- Ja znam da Draženu Petroviću nije dozvoljavao da kasni na pripreme, pa sam se bojao što sam ja mogao očekivati kao novi igrač? Mislio sam da će me poslati kući. Otišao sam u sobu, spakirao sam torbe i nisam mogao zaspati cijelu noć. Ujutro sam bio prvi na recepciji, čekao sam Dudu da se ispričam za sinoć. Međutim, kada je došao, nije me htio niti poslušati. Poslao me na doručak rekao mi da poslije imamo sastanak. Na sastanku mi je rekao da takve stvari ne smiju ponoviti i da to nije pristup kakav nam treba - zaključio je Zoran Sretenović.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 16.11.2008. Zagreb, Hrvatska, kosarkaski centar Drazen Petrovic - Kosarkaska utakmica Cibona - Vojvodina Srbijagas.Trener Vojvodine Zoran Sretenovic. Photo: Tomislav Miletic/24sata