Sreća napokon pomazila hrvatske tenisače, stigle odlične vijesti

Dobro je to da će Hrvatska 6. i 7. ožujka 2020. godine u svakom slučaju biti domaćin. Kad bi se radilo o Indiji važno je to da je posljednji susret tih dviju reprezentacija (ujedno i jedini) odigran u New Delhiju, a kako se s Pakistanom dosad nismo sastajali domaćinstvo je određeno dodatnim ždrijebom