Srbin kojeg ne vole u Hrvatskoj plakao kada je vidio svoju kuću u Vukovaru. Napravio je jednu stvar

Bivši srpski nogometaš i izbornik Siniša Mihajlović rođen je na jučerašnji dan, 20. veljače u Vukovaru. Tamo je proveo svoje djetinjstvo i igrao za NK Borovo u mlađim danima prije nego što je otišao u Vojvodinu s kojom je osvojio naslov prvaka. Kasnije je prešao u Crvenu zvezdu, a dok je igrao u Srbiji, dogodio se Domovinski rat, o čemu je pričao u autobiografiji.

- Pod mojim pritiskom, roditelji su spakirali najnužnije stvari i doselili se u Beograd. Priključio nam se i brat Dražen. Poslije je do nas stigla vijest da je naša kuća u Borovu minirana i da je netko ispalio metak u moju sliku na zidu. U tom groznom činu bilo je određen simbolike, poruka je bila više nego jasna. Tko je mogao baciti bombu na našu kuću? Tko je i zašto pucao u moju i Draženovu sliku? Ta pitanja su me proganjala dok napokon nisam saznao istinu. To je učinio Stipe, jedan od mojih najboljih prijatelja iz djetinjstva kojeg sam doživljavao kao brata. Vidjeli smo se 2000. godine u Zagrebu. Došao je u hotel i pitao me znam li sve. Priznao mi je da je zapalio kuću, ali i spasio moje roditelje. Oprostio sam mu - napisao je Mihajlović.

Dugo vremena je govorio da neće posjetiti Vukovar, ali to se na kraju promijenilo. Kako je objavio srpski portal Kurir, Siniša se na put u Hrvatsku odlučio nakon što je tri noć zaredom sanjao mjesto u kojem je proveo djetinjstvo. Vukovar je posjetio u tajnosti 2015. godine i vratio se u mlade dane.

Sa suzama u očima, kročio je na kućni prag u Borovu nakon 25 godina. Posjetio je i školu koju je pohađao, ali i nogometni stadion NK Borovo gdje je prvi put zaigrao nogomet. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Taj trenutak ga toliko dirnuo da je odlučio obnoviti kuću u ulici Velebitska 153 koja je bila napuštena godinama otkako je na nju pala granata i oštetila joj krov. Mihajlović je preminuo 16. prosinca 2022. godine u Rimu od posljedica leukemije. Podsjetimo, u bogatoj karijeri nastupao je za Lazio, Inter, Sampdoriju i Romu.