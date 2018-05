Srbija može igrati u finalu SP-a, a Hrvatska ima šansu proći skupinu

Izbornik nogometne reprezentacije Srbije Mladen Krstajić najavio je Svjetsko prvenstvo u Rusiji u kojem će njegova momčad igrati protiv Kostarike, Švicarske i Brazila.

- Naš cilj smo ostvarili plasmanom na SP, s obzirom da znamo da Srbija nije sudjelovala na velikim natjecanjima u posljednje vrijeme. Skupina je atraktivna i teška. Brazil je favorit, ali ni favoritima ne bude lako kako ljudi zamišljaju - rekao je Krstajić za Anadolu Agency (AA).

Prokomentirao je i Hrvatsku.

- Na velikim natjecanjima najvažnije je da imate kontinuitet nastupa, a to Hrvatska ima jer je gotovo stalni sudionik svjetskih i europskih prvenstva. Imaju odličnu i iskusnu ekipu, ambicioznog i perspektivnog trenera, koji zna što mu je činiti. Hrvati imaju ozbiljnu šansu plasirati se u drugi krug. Onda ide nokaut faza gdje mogu daleko dogurati jer imaju kvalitetu.

Srbijanski sudac Milorad Mažić sudit će ovogodišnje finale Lige prvaka, a nedavno je izjavio da bi volio da mu se ne ostvari želja da sudi finale SP-a aludirajući da bi mu bilo draže da Srbija igra u završnici.

- O Mažiću je suvišno govoriti. Potvrđuje se iz mjeseca u mjesec u našoj ligi i širom Europe. Dosegao je vrhunac i među top tri ili četiri arbitra je u Europu. On je dobar brend iz Srbije i na pravi način je prezentira. Volio bih da to što je izjavio i ostvari mu se. Sve je moguće u životu, pa i to da Srbija igra u finalu.

A na pitanje tko je najbolji igrač svijeta, Ronaldo ili Messi, Krstajić je odgovorio:

- Teško je izdvojiti Messija ili Ronalda. Volio bih da se pojavi neki treći, Srbin.

>> Pogledajte galeriju: Zaboravite Larissu Riquelme, nova bujna ljepotica obara s nogu!