Sramota Argentinca: Pogledajte što je Martinez učinio s nagradom za najboljeg vratara

Iako se kao o potencijalnim dobitnicima govorilo o Dominiku Livakoviću i Marokancu Bonu, nagradu za najboljeg vratara dobio je argentinsku čuvar mreže Emiliano Martinez (30). Argentinci su zapravo uzeli sve individualne nagrade, osim Zlatne kopačke, koja je pripala Kylianu Mbappeu.

Dominik Livaković i Joško Gvardiol ostali su tako kratkih ruku, a sigurno bi ih više cijenili. Koliko mu je zapravo stalo do titule najboljeg golmana, Martinez je pokazao nepristojnom gestikulacijom nakon dodjele. Evo što je napravio sa Zlatnom rukavicom.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Emiliano Martinez after he is awarded the golden glove award during the trophy ceremony REUTERS/Hannah Mckay Photo: HANNAH MCKAY/REUTERS

Argentina je naslov osvojila nakon što je u izvođenju jedanaesteraca bolja bila od dosadašnjih svjetskih prvaka Francuske. Francuzi su, pak, 2018. u finalu porazili vatrene, koji su se ovog puta okitili broncom.