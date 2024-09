Sprema se veliki borilački spektakl u Areni! Hrgovićev trener ulazi u ring

Pred Zagrepčanima je borilački vikend za sladokusce. Istu večer na razdaljini od dvadesetak kilometara održat će se dvije zanimljive priredbe. Jedna, u Areni Zagreb, najviše produkcijske razine (Glory 95) i druga, u Rugvici, sa zanimljivim sadržajem.

A takvim ga čini povratnički meč Yousefa Hasana, trenera Filipa Hrgovića, koji je nakon 150 amaterskih mečeva odlučio okušati se i u profesionalnom ringu. I ne bi tu ništa bilo čudno da od Jukijeva posljednjeg meča nije prošlo ohoho godina pa je razumljiva njegova želja da on i Hrga zamijene uloge i da mu Filip bude u kutu.

Nakon borbe ponovno trener

Kuriozitet je svakako to što će Yousef Hasan nakon svoje borbe voditi borbe svojih štićenika, prije svega talentiranog teškaša Lovre Pavčeca i mladog Andija Idrizija, nećaka proslavljenog karataša Envera Idrizija. Neki će reći da je šteta što se ove dvije priče odvijaju istu večer. No može se očekivati da će priredba u Areni biti atraktivnija, ne samo produkcijski, jer uparen je niz vrhunskih kikboksača.

GALERIJA Pogledajte neke od najzanimljvijih trenutaka meča Usik i Fury

Tri teškaške borbe trebale bi biti prava poslastica, a ponajprije glavna borba večeri, ona između Nizozemca Ritgersa (111,1 kg) i Azerbajdžanca Bahrama Rajabzadeha (98,3 kg). Gledljiv okršaj svakako bi trebala biti i borba Alžirca Nordinea Mahieddinea (108 kg) i Srbina Nikole Filipovića (115,7 kg) kao i dvoboj superteškaša Tariqa Osara (129,3 kg) i Nice "Big Sexy" Horte (136 kg).

Dakako, domaćoj publici puno "seksepilnija" borba trebala bi biti ona između Mladena Brestovca (119,3 kg) i Karima Diana (101,8 kg). Brestovcu će to, nakon šest godina pauze, biti oproštajna borba. I stoga smo ga pitali tko ga je na to nagovorio.

– Lani sam se zaželio vratiti treninzima jer sam prolazio pokraj boksačke dvorane i osjetio sam njen "miris". To me povuklo i baš kada sam počeo trenirati, čuo sam da se Glory vraća u Hrvatsku i to me zaintrigiralo. Onda je došao poziv od Gloryja na temu oproštajnog meča i odmah sam rekao da može. No u jednom trenutku osjećao sam se kao da ću se raspasti pa sam razmišljao da ljudima iz Gloryja napišem da to možda i nije bila najbolja ideja.

Tijelo se oporavlja puno sporije

Dakle, ući u režim treninga u tim godinama (40) nije bilo lako:

– Iako kažu da tijelo pamti, bilo je doista teško vratiti se intenzivnim treninzima. Jedno je kada imaš 20 godina pa se vratiš s 26, a drugo je kad se vraćaš sa skoro 41 godinom. Jer, tijelo se oporavlja puno sporije – kaže Brestovac, koji već godinama radi u Medijskoj prodajnoj kući koja se bavi prodajom medijskog prostora na televizijama.

Cijelu priredbu prenosit će ArenaSport 1, a gledatelji u dvorani će osim Brestovca (119,3 kg), koji će se boriti protiv Karima Diana (101,8 kg), moći vidjeti i niz perspektivnih hrvatskih boraca kao što su Andrej Kedveš (69,6 kg), Ivan Bertić (94,6 kg), Vito Košar (84,5 kg), Antonio Krajinović (76,9 kg), Filip Matić (76,6 kg)...

VIDEO Istezao se, trčao i pokazao zavidnu liniju: Milanović je tada na Šestinama trening odradio s Cro Copom