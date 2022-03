Sprema se spektakl! Dinamovi aduti za nekoliko sati rasprodali Dragão

Dvadeset reprezentacija dosad je ostvarilo plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru, one će i danas biti mirne i bacati pogled prema petku i ždrijebu skupina SP-a. Tih 20 su, naravno, uz Hrvatsku: Argentina, Belgija, Brazil, Kanada, Danska, Ekvador, Engleska, Francuska, Njemačka, Iran, Japan, Južna Koreja, Nizozemska, Saudijska Arabija, Srbija, Španjolska, Švicarska, Urugvaj i, jasno, domaćin Katar.

Ulaznice po 200 eura na crno

Posljednja reprezentacija koja je izborila SP je Kanada, čak 36 godina nije ih bilo na smotri najboljih svjetskih reprezentacija i zato je jasno da su njihovi igrači zaplakali kad su s 4:0 u Torontu pobijedili Jamajku i osigurali put u Katar. Iz sjevernoameričkih kvalifikacija blizu prolaska su SAD i Meksiko, SAD-u je dovoljan bod protiv Kostarike, a Meksiku možda ni to protiv Salvadora. Kostarika, ako ne bude slavila protiv SAD-a, ide u dodatne kvalifikacije kao četvrta, igrat će protiv boljeg iz sudara Novog Zelanda i Solomonskih Otoka.

Ostalo je još 12 mjesta koje treba popuniti, a većinu ćemo doznati danas. Nama su najzanimljivija dva europska susreta, u Portugal stiže Sjeverna Makedonija, a Poljska dočekuje Švedsku.

Makedonci su napravili veliku stvar pobjedom u Palermu, taj pogodak Trajkovskog u smiraju susreta bacio je u očaj Talijane, neke od zvijezda već polako napuštaju talijansku vrstu jer drugi put zaredom nisu izborili SP, no zato je u Makedoniji euforija na djelu. Od slavlja je bježao kapetan Dinama Arijan Ademi.

– Nije to nikakva senzacija, pa pobijedili smo i Njemačku u gostima. Nema se što slaviti, nismo još ništa napravili, pred nama je teška utakmica u Portugalu – kazao je Ademi koji je protiv Italije igrao 60 minuta.

– Čuli smo se i rekao mi je da je dogovor da će igrati 60 minuta jer dugo je bio izvan travnjaka zbog ozljede, igrao je samo pola sata protiv Slavena Belupa. Drago mi je da se njihov izbornik držao dogovora – kazao nam je trener Dinama Željko Kopić.

– Pobijedili smo Italiju, jednu od najboljih momčadi na svijetu. Nećemo tu stati, imamo još jedan korak do Svjetskog prvenstva. Na dobrom smo putu da potvrdimo zašto smo među 20 najboljih momčadi u Europi – rekao je makedonski izbornik Blagoja Milevski.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Play-Off Semi Final - Italy v North Macedonia - Stadio Renzo Barbera, Palermo, Italy - March 24, 2022 Italy's Ciro Immobile in action with North Macedonia's Arijan Ademi REUTERS/Guglielmo Mangiapane Photo: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Portugalci su oprezni, dobili su dobro upozorenje iz Palerma i sigurno je da neće podcijeniti makedonsku vrstu.

– Makedonija je iznenadila Italiju, ali oni su pobijedili i Nijemce u gostima. Ovo je finale, a finale je uvijek teško, bio sam dio takvih utakmica i znam o čemu pričam. Pristupit ćemo utakmici s Makedoncima s istim poštovanjem koje smo pokazali protiv Turske – kazao je portugalski izbornik Fernando Santos.

Protiv Turske je Portugal slavio s 3:1 na punom stadionu Dragão. Takav će biti i danas u 20.45 kada počinje utakmica. Za samo nekoliko sati rasprodan je stadion u Portu. Puno je razočaranih koji nisu mogli kupiti ulaznicu iako su čekali u dugim redovima, ulaznice po 10 i 15 eura odmah su planule, a već u nedjelju bile su na crnom tržištu i više od 200 eura.

– Atmosfera pred našim navijačima uvijek je čudesna, oni su odigrali veliku ulogu u našoj pobjedi nad Turskom, uvjeren sam da će tako biti i sad – kazao je napadač Portugala Bernardo Silva.

U drugom europskom srazu Poljska će pred svojim navijačima pokušati preskočiti posljednju stepenicu do SP-a, no ni Šveđani nemaju manje ambicije. Poljaci su se mogli dulje pripremati jer oni nisu igrali polufinale s obzirom na to da je njihov suparnik izbačen iz kvalifikacija, Rusija zbog agresije na Ukrajinu nije mogla igrati. A Šveđani su pobijedili Češku u neizvjesnoj utakmici, s rezultatom 1:0, pogotkom u produžecima, u 110. minuti.

Neizvjesno u Africi

– Ne znam hoće li nam ono što smo pokazali protiv Češke biti dovoljno za Poljsku, nećemo ni igrati na isti način jer Poljska igra drukčije – rekao je izbornik Švedske Janne Andersson.

I afričke kvalifikacije bliže se kraju, oni su za prolazak u zadnjem stadionu odigrali prve, a slijede uzvratne utakmice. Bivši trener Dinama Vahid Halilhodžić s Marokom igra kod kuće protiv Konga, u prvom je susretu bilo 1:1 i Vaha ima priliku s još jednom reprezentacijom izboriti SP (uspio je s Obalom Bjelokosti, Alžirom i Japanom). Još igraju Nigerija i Gana (prva 0:0), Senegal – Egipat (0:1), Alžir – Kamerun 1:0 i Tunis – Mali (1:0).