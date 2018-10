Splitski Jadran izborio Ligu prvaka

Vaterpolisti splitskog Jadrana ostvarili su veliki uspjeh izborivši plasman u Ligu prvaka nakon što su u uzvratnom susretu 3. kola kvalifikacija u Herceg Novom protiv Jadran Carine odigrali 6-6 (2-0, 1-1, 2-1, 1-4) i tako obranili pobjedu 11-9 iz prve utakmice.

Jadranaši nisu u elitnom europskom natjecanju igrali pune 24 godine, no dvostruki prvaci Starog kontinenta sada su opet među najboljima.

Splićani su veći dio utakmice odigrali sjajno, a dojam su pokvarili tek u završnici kada su se previše opustili dozvolivši domaćinu da ugrozi njihovu ukupnu pobjedu.

Momčad Ivana Asića je nakon prve četvrtine vodila 2-0, a prvi gol Splićani su primili nakon 10 minuta igre. U trećoj dionici gosti su u dva navrata imali i tri gola prednosti (4-1, 5-2). U posljednjoj četvrtini vaterpolisti splitskog Jadrana su se malo opustili svjesni kako imaju ukupno pet golova viška, ako računamo i prvu utakmicu. Domaćin je to iskoristio izjednačivši na 5-5 tri i pol minute prije kraja susreta. Asić je tada pozvao 'time out' kako bi smirio igrače, a kada su Splićani minutu prije kraja poveli sa 6-5 sve je bilo jasno. Domaćin je do kraja uspio tek izjednačiti na 6-6.

Golove za splitski Jadran zabili su Aljoša Kunac, Ivan Domagoj Zović, Boris Popović, Marin Delić, Anđelo Šetka i Nathan Mckenzie Power, dok su za domaći sastav strijelci bili Filip Gardašević (2), Vladan Spaić (2), Dimitrije Obradović i Danilo Radović.

Splitski Jadran se plasirao u B skupinu Lige prvaka u kojoj su već dva hrvatska kluba dubrovački Jug CO i zagrebačka Mladost, te aktualni europski prvak grčki Olympiacos, mađarski Szolnok te njemački Spandau 04 i Waspo Hannover, a pridružit će im se i pobjednik kvalifikacijskog para Strasbourg - Verona.

U skupini A nalaze se mađarski Eger, talijanski Pro Recco, rumunjska Steaua, srbijanska Crvena zvezda, španjolska Barceloneta i ruski Dinamo Moskva, uz još dva zasada nepoznata kvalifikanta.

Iz svake od skupina na završni turnir osam najboljih europskih momčadi plasirat će se po četiri kluba.

Prvo kolo po skupinama bit će odigrano 17. listopada, a posljednje je na rasporedu 15. svibnja 2019. godine. Final Eight je na rasporedu od 6. do 8. lipnja sljedeće godine.