Spektakularna Raducanu u polufinalu, još uvijek bez izgubljenog seta

Sjajna mlada 18-godišnja britanska tenisačica Emma Raducanu plasirala se u polufinale US Opena.

U četvrtfinalu je kvalifikantica Raducanu svladala Švicarku Belindu Bencic, 11. nositeljicu i olimpijsku pobjednicu, sa 6-3, 6-4. Time je nevjerojatna Raducanu nastavila niz s početka US Opena te još uvijek nije izgubila ni jedan set. U polufinalu će igrati protiv pobjednice meča Karoline Pliškove i Marije Sakkari.

Meč je počeo vodstvom Bencic 2-0, ali tenisačica rođena u Kanadi se ekspresno pribrala i jednako tako odjurila do prvog seta (6-3).

U drugom setu Bencic se držala do 2-2 kada je Raducanu napravila jedini break u tom setu. Bio je to ključni trenutak jer ruka mladoj Britanki do kraja nije zadrhtala te je ostvarila novu veliku pobjedu.

Foto: Jo Becktold/Newscom/PIXSELL September 8, 2021: Emma Raducanu (GBR) defeated Belinda Bencic (SUI) 6-3, 6-4, at the US Open being played at Billy Jean King Ntional Tennis Center in Flushing, Queens, New York / USA ÂÂJo Becktold/Tennisclix/CSM/CSM Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Raducanu (150. na WTA ljestvici) je na ovogodišnjem Wimbledonu igrala osminu finala, no kako igra u New Yorku tenisačica čiji je otac Rumunj, a majka Kineskinja trenutačno se čini kao prva favoritkinja za krunu pobjednice posljednjeg Grand Slam turnira godine.

Raducanu je postala prva tenisačica u povijesti US Opena koja je došla do polufinala iz kvalifikacija, kao što je postala i tek treća tenisačica (izvan Top 100) koja će igrati polufinale US Opena (prije su to uradile Billie Jean King i Kim Clijsters).

U drugom polufinalu se sastaju Kanađanka Fernandez i Bjeloruskinja Sabalenka.

US Open, tenisačice (četvrtfinale): Emma Raducanu (VB) - Belinda Bencic (Švi / 11) 6-3, 6-4