Španjolska očekivano do polufinala

Drugi polufinalist ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva za košarkaše koje se održava u Kini je Španjolska koja je u četvrtfinalu u Šangaju svladala Poljsku sa 90-78 (22-18, 24-23, 21-17, 23-20).

Sa 19 koševa i devet asistencija Ricky Rubio je bio najbolji u sastavu Španjolske za koju je Willy Hernangomez ubacio 18, a Rudy Fernandez 16 poena, dok su kod Poljske najbolji bili A.J. Slaughter sa 19 i Adam Waczynski sa 15 pogodaka.

Španjolska je opravdala ulogu favorita protiv Poljske iako su Poljaci pružili dostojan otpor većim tijekom dvoboja. Španjolci su prvi put do dvoznamenkaste prednosti stigli sredinom druge četvrtine (38-28), no Poljaci su se do odmora uspjeli primaknuti na samo pet razlike (46-41). Početkom treće četvrtine Španjolska se odvojila na 62-49, ali niti tada se Poljska nije predala te je pet i pol minuta prije kraja stigla na samo 76-72. No, tada je Willy Hernangomez poentirao nakon skoka u napadu uz pogođeno dodatno slobodno bacanje, pa je Rubio zabio dvije trice zaredom, a Claver zakucao za bijeg Španjolske na 87-74 dvije i pol minute prije kraja čime je pitanje pobjednika bilo riješeno.

Iako je Španjolska osvajala medalje na posljednjim trima OI, ima srebra iz Pekinga 2008. i Londona 2012. te broncu iz Rio de Janeira 2016., a osvajala je medalje i na posljednjih šest EuroBasketa (zlata 2009., 2011. i 2015. srebro 2007. i bronce 2013 i 2017.), ovo joj je tek treći plasman u polufinale SP-a. Prije 13 godina u Japanu Španjolci su osvojili zlato, dok su 1982. u Kolumbiji ostali četvrti.

Španjolska će u polufinalu petak igrati protiv pobjednika susreta Australija - Češka koji će se igrati u srijedu.

Ranije u utorak u polufinale se plasirala Argentina koja je u Dongguanu svladala aktualnog olimpijskog, svjetskog i europskog doprvaka Srbiju sa 97-87 (25-23, 29-26, 14-18, 29-20). Argentinu su do pobjede predvodili 39-godišnji veteran Luis Scola sa 20 koševa i sjajni razigravač Facundo Campazzo sa 18 ubačaja, 12 asistencija i šest skokova, dok su kod Srbije najbolji bili Bojan Bogdanović sa 21 pogotkom, Nemanja Bjelica sa 18 poena i Nikola Jokić sa 16 koševa i 10 skokova.

Argentinci su vodili gotovo čitavim tijekom susreta, dvoboj su otvorili sa 12-4, a na odmor su otišli s vodstvom 54-49 prvenstveno zahvaljujući odličnom šutu za tricu. Argentina je u prvih 20 minuta pogodila devet od 16 pokušaja za tri čime je anulirala veliku prednost Srbije u skoku od 26-8. Nakon napadački slabije treće četvrtine, u samoj završnici utakmice bljesnuli su Campazzo i Scola. Scola je od 34. do 38. minute u ključnoj 13-5 seriji Argentine kojom je pobjegla sa 76-73 za 89-78 ubacio čak osam poena, a većinom nakon vrhunskih proigravanja Campazza. U samoj završnici Srbija se pokušala vratiti u utakmicu brzim šutovima za tricu, ali bliže od 91-85 koliko je bilo 1:20 minuta prije kraja nisu mogli.

Argentina će tako po četvrti put u svojoj povijesti zaigrati u polufinalu SP-a. Dosada je osvojila jedan naslov, na prvom SP 1950. kada je bila domaćin, a usto ima i srebro iz 2002. te četvrto mjesto iz 2006.

U polufinalu će u petak Argentina igrati protiv pobjednika susreta SAD - Francuska koji je na programu u srijedu.

Raspored susreta sa svjetskog prvenstva košarkaša u Kini:

ČETVRTFINALE

Utorak - 10. rujna

Srbija - Argentina 87-97

Španjolska - Poljska 90-78

Srijeda - 11. rujna

SAD - Francuska

Australija - Češka

POLUFINALE - 13. rujna

Argentina - SAD / Francuska

Španjolska - Australija / Češka

ZA 3. MJESTO - 15. rujna

FINALE - 15. rujna