Sopić odgovorio Zboru sportskih novinara: Danima ne spavam, baš sam potresen...

Nogometaši Rijeke u nedjelju od 19.30 sati dočekuju Hajduk u 174. Jadranskom derbiju. Stadion HNK Rijeka je rasprodan, a iako nakon plasmana u finale Kupa navijačko iščekivanje polako doseže vrhunac, trener Željko Sopić potpuno je miran u pripremi ovog sraza.

– Igramo Jadranski derbi i bez obzira na ova tri poraza u nizu Hajduk će uvijek biti Hajduk. Očekuje nas teška utakmica u kojoj ćemo morati biti puno bolji nego u utakmici Kupa protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj. Maksimalno vjerujem u svoje dečke i nadam se da ćemo polučiti dobar rezultat i osvojiti tri boda, rekao je Sopić.

Nastup Marka Pjace, koji je stradao zbog neadekvatnog travnjaka u Kranjčevićevoj ulici i dalje je upitan, a Sopić je naglasio da se s njegovim nastupom neće ništa riskirati.

– Marko je nakon utakmice ostao u Zagrebu i napravio magnetnu rezonancu koja je pokazala da nema prevelikih oštećenja iako on osjeća bol. Napravio je terapiju u četvrtak pa ćemo vidjeti. Sigurno nećemo ući u rizik, ako se pokaže da nije spreman neće nastupiti protiv Hajduka, istaknuo je Sopić.

Trener Rijeke posebnu zahvalu uputio je navijačima koji će, nema dvojbe, još jednom biti značajan vjetar u leđa njegovoj momčadi.

– Nakon utakmice u Kranjčevićevoj bio sam pod dojmom ozljede Marka Pjace, jer znam što je sve taj dečko pretrpio u životu. Za radni dan u 16 sati bila je to više nego respektabilna brojka navijača Rijeke, kao i na utakmici protiv Rudeša. Svim navijačima Rijeke kapa do poda, a što se tiče rasprodane Rujevice mislim da su ovi dečki svojim zalaganjem, kao i borbenošću prema ovom grbu to i zaslužili. Dobro se dobrim vraća, poručio je Željko Sopić.

Ovih je dana Hrvatski zbor sportskih novinara uputio apel Sopiću apelirao da se prema novinarima ponaša korektno i s poštovanjem.

– Ja već tri dana ne spavam. Baš sam potresen..., rekao je Sopić.

Iz kuta svlačionice utakmicu je najavio pouzdani branič Stjepan Radeljić.

– Čeka nas još jedan derbi u nizu. Mogu reći da Hajduk trenutno nije u dobroj poziciji o čemu mi ne moramo razmišljati, moramo gledati sebe, kako ćemo trenirati. A većeg motiva od same utakmice nema, vjerujem da ćemo biti spremni i da će tri boda ostati na Rujevici, rekao je branič Stjepan Radeljić.