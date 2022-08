Soldić o prelasku u ONE: UFC nam nije poslao ugovor na papiru, a u rangu sam Usmana

Roberto Soldić (27) iznanđujuće je objavio kako prelazi u bogatu azijsku organizaciju ONE iako ga je UFC već dugo vrbovao. Danas je u Zagrebu na medijskoj konferenciji obrazložio svoju odluku, a u Zagreb je stigao i osnivač i vlasnik ONE Championshipa Chatri Sityodtong.

- Imao sam previše solucija, ponuda, bilo je raznih uključujući i UFC. Izabrao sam ONE, to je velik dan za mene i za Hrvatsku i cijelu regiju, da ovakav gospodin dolazi u našu zemlju. Da vidi koliko sam teško radio, da nije ništa nemoguće. ONE mi je dao najbolju ponudu, želim biti drugačiji, boriti se u svim borilačkim sportovima, uzeti pojas u kikboksu, muay thaiju i MMA. Dat ću sve od sebe za Hrvatsku i regiju, BiH i Srbiju također. Menadžer Ivan Dijaković rekao mi je da sam izaberem. Sad jedva čekam borbu i da napravim što još nitko nije - poručio je Soldić, pišu 24sata, a Sityodtong je naglasio:

- Kad sam gledao Roberta, htio sam se naći s njim, nisam znao što očekivati, ali shvatio sam da je poseban. Bio je 'gorući' slobodni borac na svijetu dok ga nismo uzeli. ONE je sretan da je doveo takvu zvijezdu. Imamo neke legende u svojoj organizaciji i svi žele biti poseban prvak. Jedno je biti prvak u jednom sportu, MMA. Ali u više sportova, disciplina nešto je posve drugačije, jedinstveno. Roberto ima priliku postati najveći u povijesti borilačkih sportova.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 02.08.2022., Zagreb - MMA borac Roberto Soldic odrzao je u hotelu Esplanade konferenciju za medije povodom potpisivanja ugovora za azijsku organizaciju ONE Championship Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

Menedžer Ivan Dijaković rekao je:

- Robo može napraviti što još nije nitko, biti prvak u MMA, kikboksu i muay thaiju i nešto napraviti u boksu. Ima četiri borbe u boksu, trenirao s Pedrom Diazom, koji je rekao neka Robo pređe na boks, htio ga je voditi. Ako ovo napravi, to je teže nego postati UFC prvak!

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 02.08.2022., Zagreb - MMA borac Roberto Soldic odrzao je u hotelu Esplanade konferenciju za medije povodom potpisivanja ugovora za azijsku organizaciju ONE Championship Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

Koliko se često planirate boriti?

- U ugovoru stoje tri borbe godišnje, bilo kojih disciplina. Ali prva će biti MMA. Neće biti napad na titulu odmah, bit ću dugo godina u ONE-u, na deset borbi smo dogovorili. Sad je sve na meni. U KSW-u nisam mogao to napraviti, ovdje mogu. Znam kako se teško boriti u drugim borilačkim sportovima, to me motivira i da otvorim drugim borcima oči. Volio bih ostaviti svoju ostavštinu ovom sportu. Bio sam u Singapuru na priredbi i bilo je sjajno - rekao je Soldić.

U kojoj ćete se kategoriji boriti?

- Drugačije su kategorije jer 77 kg je laka, 84 je velter pa ću ja biti između veltera i srednje.

Što je nudio UFC?

- Pozvao nas je UFC na priredbu u London, tamo smo dobili prvu usmenu ponudu. Ali do jučer nismo dobili pismenu ponudu! A tada su se javili i već je bilo prekasno. Razgovarali smo i s KSW-om da se produži, ali Robi je malo pala i motivacija u KSW-u, tražio je nove izazove i ovaj cijeli paket s ONE-om je bio najbolji - objasnio je Tomislav Dijaković.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 02.08.2022., Zagreb - MMA borac Roberto Soldic odrzao je u hotelu Esplanade konferenciju za medije povodom potpisivanja ugovora za azijsku organizaciju ONE Championship Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

Osim Alvareza, s kim bi se još htio boriti?

- I s Abasom pa u kikboksu ili muay thaiju s malim rukavicama... Ima protivnika.

Može li ONE odraditi priredbu u Europi ili Zagrebu?

- U Zagrebu sam jer želim pripremiti event u Zagrebu, s Robertom i zvijezdama iz Europe, s Balkana. To mi je zadaća. Jako mi se sviđa Hrvatska i Zagreb, Hrvatska je uvijek imala ratnike. Idem pogledati stadion i to je plan. Vidim veliku priliku u Europi. ONE je relativno nov brend u Europi, u Aziji i Americi je jako poznat, ovdje nemamo TV ugovor i na tome moramo raditi. Prema agenciji Nielsen, gledaniji smo od UFC-a. Imamo bolje borce od bilo koga, imamo 170 sportaša koji su već bili prvaci kad su došli. Druge organizacije dovode borce s manje iskustva, a mi dokazane borce, koji su u najboljim godinama. Ni jedna druga organizacija nema toliko prvaka - objasnio je Chatri.

Soldić je objasnio razliku u borcima.

- Jako je velika razlika u kvaliteti tih boraca od ostalih. Opasni su, pravi borci. Izabrao sam teži put. Nisu najbolji borci samo u UFC-u. Želim da ONE dođe u Zagreb.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 02.08.2022., Zagreb - MMA borac Roberto Soldic odrzao je u hotelu Esplanade konferenciju za medije povodom potpisivanja ugovora za azijsku organizaciju ONE Championship Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

Iz UFC-a su rekli da su vam ponudili tri borbe pa napad na pojas.

- Hunter, koji je zadužen za sve financijske stvari u UFC-u, nas je pozvao. Rekli smo mu da Robo nije došao džabe, tri borbe i to, on je rekao da bi treća borba bila za pojas. Rekli smo OK i to je bilo to. Rekli su nam cifre i da bi se odmah borio s top 10 borcem i ako pobijedi dvije borbe, da bi napao pojas. Ali na tom je ostalo. Pa je KSW tražio neku odštetu za odlazak, ali ugovor je istekao - rekao je Ivan Dijaković.

Smatrate li se na razini Covingtona i Usmana?

- Da, zašto ne, radio sam s njima i boljima od njih. Usman želi u boks jer nije zadovoljan, Nate Diaz isto. Chatri poštuje borce, koji su jako sretni. Izabrao sam onoga tko me više cijeni. Ti ljudi pričaju svašta "pravi borci, najbolji borci", a nije točno. S puno pravih boraca sam radio, a nisu u UFC-u - kaže Soldić.

Jeste li osigurali egzistenciju ovim ugovorom?

- Što to znači? Brojke su u redu, ne idem za brojkama, idemo nešto napraviti za pamćenje, da postanem unikat. To mi je motiv, ne novac. I u UFC-u su brojke bile dobre, ali nije bila takva prigoda. Nije sve u parama, nešto je da se priča o temi, napraviti što nitko nije, to mi je motivacija.