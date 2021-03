Šokota: Klasa je na našoj strani, ali čuvajmo se Keka i ne podcjenjujmo Slovence

Hrvatska nogometna reprezentacija u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo ulazi s 11. pozicije na Fifinoj ljestvici i stoga kao golemi favorit u srazu sa Slovenijom, trenutačno 62. reprezentacijom svijeta, čak i na njezinu terenu. Hrvatsku će u favorizirajući položaj u ovoj utakmici staviti i činjenica kako u devet prethodnih, od toga šest natjecateljskih utakmica, nikada nije bila poražena od Slovenije. Iako je u nekima od tih ogleda i te kako bilo drame i uzbuđenja.

Primjerice, baš je posljednji kvalifikacijski ogled Slovenije i Hrvatske u Ljubljani, 19. studenoga 2003. godine, iznjedrio najveću dramu u svim dosadašnjim susjedskim sudarima. Bio je sudbinski za obje selekcije, jer je izravno odlučivao o plasmanu na Europsko prvenstvo, a bio je i izrazito obećavajući za Slovence, jer su u prvoj utakmici doigravanja za EP u Zagrebu ostvarili ishod 1:1 i za prolazak na Euro bilo je im je dovoljno i 0:0. I opet, bio im je to pretežak teret pod kojim su se slomili. Izgubili su 0:1, a na Euro se plasirala Hrvatska.

Taj je susret u Ljubljani bio sudbinski i za debitanta u momčadi vatrenih, tadašnjeg napadača Benfice Tomu Šokotu. On nije nastupio u prvoj utakmici sa Slovencima u Zagrebu, čak nije bio ni u krugu reprezentacije, a onda je četiri dana poslije za nju zaigrao u prvih 11!

– Bilo mi je to ogromno iznenađenje. Istu večer u kojoj su Hrvatska i Slovenija u Zagrebu remizirale, nazvao me Zorislav Srebrić i kazao mi da ujutro sjednem u prvi avion i dođem u Zagreb – počeo je svoju priču Šokota i nastavio:

– U to vrijeme igrao sam u dobroj formi, tadašnji izbornik Otto Barić dolazio me u Portugal gledati i uvjerio se da na mene može računati. Međutim, nije me stavio na popis za utakmice sa Slovenijom, pa mi je taj iznenadni poziv bio kao grom iz vedrog neba. Naravno da sam bio presretan, jer mi se ostvario san, onaj kojega sam imao kada sam dva puta bio prvi strijelac Hrvatske lige, a nisam bio ni blizu reprezentaciji.

U Ljubljani ste zaigrali od prve minute, u tandemu s Dadom Pršom?

– Tu utakmicu zauvijek ću pamtiti. I situaciju kada je Tudor bio dobio crveni karton (u 59. minuti kod rezultata 0:0, nap.a.), i moju asistenciju iz koje je Pršo, s kojim sam odmah kliknuo u igri, postigao pogodak za pobjedu, i još više onih skeptika koji su se prije te utakmice pitali “što taj Šokota radi u reprezentaciji?”. Svi oni su poslije te utakmice utihnuli – prisjeća se Šokota, koji i danas žali što Hrvatska na Euru u Portugalu nije napravila korak više i prošla skupinu.

Kako gledate danas na odnos Slovenaca i Hrvata u nogometu? Preuveličava li se njihova snaga s obzirom na izrazito negativan omjer u utakmicama protiv nas?

– Ne bih rekao da se preuveličava. Ni kada sam igrao u mladim selekcijama Hrvatske, sa Slovencima nam nije bilo lako, bile su to uvijek “knap” utakmice. Bio sam nekada igrač ljubljanske Olimpije, uvjerio sam se koliko Slovenci ulažu u nogomet, koliko im nogomet znači i koliko su s godinama napredovali. Oni mogu svakome biti i te kako opasni ako kod suparnika postoji i najmanja doza podcjenjivanja.

Gdje vidite njihovu najveću šansu?

– Matjaž Kek dugo je radio u Hrvatskoj i izvrsno poznaje mentalitet, karakter naših igrača. To njegovo iskustvo bit će u pripremi ove utakmice jako važno, veliki plus. Za njih je povoljno što igraju prvu utakmicu doma pa i zbog toga u ovome susretu vide svoju veliku šansu – ističe Šokota.

Pokazuje li Hrvatska znakove ozbiljne ranjivosti, s obzirom na to da je bez pobjede u posljednje četiri utakmice (Francuska, Turska, Švedska, Portugal)?

– Povoljna okolnost za nas je da svi naši igrači u svojim klubovima redovito igraju. Uspoređujući klase naših igrača i slovenskih, koji također igraju u jakim europskim klubovima, prednost je ipak na našoj strani. Ključna stvar za Hrvatsku u ovoj utakmici bit će pristup, a on mora biti onakav kakav smo mi u Ljubljani imali prije 18 godina; dakle, posložiti se u glavama, vizualizirati si tu pobjedu i odlučno i samouvjereno krenuti po nju. Odlučit će nijanse, kao i kada sam ja igrao, jedan pas, jedan potez, jedan gol, i nadam se da će utakmica otići na našu stranu – zaključio je Tomo Šokota, koji je za Hrvatsku skupio osam nastupa i postigao dva pogotka.

Zanimljivo, nitko od reprezentativaca s Dalićeva popisa nikada nije nastupio u utakmici protiv Slovenije, čak ni najstariji među njima Luka Modrić. Posljednji međusobni sraz bio je prijateljske naravi i odigran je u Mariboru u ljeto 2008. godine. U njemu je Hrvatska slavila s 3:2.

U dosadašnjih 12 kvalifikacijskih ciklusa, hrvatska reprezentacija samo je jednom poražena u prvoj utakmici, onoj protiv Irske u kvalifikacijama za Euro 2020. Izborniku Zlatku Daliću bit će ovo 39. nastup na klupi hrvatske reprezentacije, četvrti u kvalifikacijama za SP. Rekorder u njima je Miroslav Blažević s 12 nastupa, Bilić, Jozić i Kranjčar imaju po 10.