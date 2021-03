Dalić objavio sjajnu vijest o Modriću! 'To samo govori koliko je ozbiljan'

Slovenija dočekuje Hrvatsku na otvaranju kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. u Kataru, gdje bi izabranici Zlatka Dalića trebali braniti srebro iz Rusije.

Ali, da bi došli do te prilike, moraju je izboriti. I prva prilika svakako će biti na ljubljanskom stadionu Stožice, gdje nas čeka protivnik s iskusnim i sjajnim izbornikom - Matjažom Kekom. No, uloga favorita je jasna, posebno jer je Hrvatska pobijedila u šest od devet susreta sa Slovenijom te nikad pritom izgubila.

Također, za Hrvatsku igra Luka Modrić i to je samo po sebi iznimna prednost. Istina jest da Ante Rebić i Bruno Petković propuštaju ogled zbog ozljeda, no kad je Luka spreman, teško je ne biti optimist. Neupitna je i njegova želja igranja za reprezentaciju. Samo, gledamo li ga u ovoj godini posljednji put?

- Kad vidim Luku s kakvim motivom i srećom dođe u reprezentaciju, onda je sigurno da će nastaviti i nakon Europskog prvenstva. I bit će tako dok god igra na ovakvoj razini. To samo govori koliko je ozbiljan i kakav je profesionalac i nadam se da će takav biti barem do Katara. No, ne razmišljamo sada puno ni o Euru ni o lipnju. Samo o ovome što nam slijedi - rekao je Dalić.

Sve ovo jasno sugerira da bi Luka mogao biti dio reprezentacije koja će braniti srebro iz Rusije.