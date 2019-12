Šokantne procjene: U hrvatskom sportu radi najmanje 480 pedofila!

Konferencijom “Kako spriječiti seksualno uznemiravanje i zlostavljanje nad djecom u sportu” Središnji državni ured za šport započeo je nacionalnu kampanju nazvanu “Počnite pričati o tome”.

Jer, ni hrvatska djeca toga nisu pošteđena pa se govorilo o seksualnom nasilju trenera prema svojim štićenicima (više štićenicama), ali i o vršnjačkom seksualnom nasilju na sportskim natjecanjima i u sportskim sredinama.

Trening joj je postao stres

Tijekom konferencije moglo se čuti neke zapanjujuće brojke kao što je to da su zlostavljači u 80 posto slučajeva iz dječjeg bliskog okruženja i da je svako sedmo dijete u sportu seksualno zlostavljano.

Zapanjila nas je i izvedenica iz jednog američkog istraživanja naslovljenog s “Neurobiologija i psihologija pedofilije” prema kojoj je u svakome društvu prosječno jedan posto psihopata i 3-5 posto pedofila.

Ako se takva računica izvede iz 16.000 hrvatskih sportskih klubova i ako pretpostavimo da u njima radi samo 16.000 trenera (a radi ih puno više), onda je u hrvatskom sportu prisutno 160 psihopata i najmanje 480 pedofila.

O tome je u jednom od panela govorila dopredsjednica HOO-a Morana Paliković Gruden koja je prezentirala i sljedeću brojku, poznatu iz američke gimnastičke reprezentacije.

Naime, dugogodišnji liječnik američke gimnastičke reprezentacije Larry Nassar osuđen je na 175 godina zatvora jer je silovao 250 gimnastičarki “masažom zdjelice” (kroz rodnicu), a neke i u dobi od devet godina.

U Hrvatskoj je aktualan postupak protiv jednog karate-trenera kojeg su četiri sportašice iz njegova kluba optužile za seksualno napastovanje, međutim s obzirom na to da je riječ o maloljetnim žrtvama, ali i da postoji presumpcija nevinosti, ni optuženom za zlostavljanje zakonski se ne smije spominjati ime.

Da bi cijela akcija dobila na vjerodostojnosti, nazočni u Narodnome domu čuli su i šokantnu ispovijest negdašnje španjolske gimnastičarke, danas 54-godišnje zaposlenice Španjolskog košarkaškog saveza Glorije Viseras.

Glorija se već s 11 godina natjecala kao seniorka (nije bilo dobnog ograničenja), a s 15 je bila jedna od devet španjolskih sportašica na OI u Moskvi 1980.

– Moj trener bio je idol mnogima, poštovan od svih, nacionalni heroj. Nažalost, iza te krinke krio se pedofil koji ne samo da me je dirao po prsima i najintimnijoj zoni nego me i silovao više puta. Događalo se to na putovanjima, ali i u našoj sobi za zagrijavanje koju bi on zaključavao kada bi sa mnom ostao nasamo. Imala je ta soba jedan prozorčić kroz koji su se mogli čuti koraci prolaznika i ja sam se stalno nadala da će me netko spasiti, no koraci bi se udaljavali.

Budući da se Gloria sve to nije usudila ispričati svojim roditeljima, oni nisu znali što se događa. No i unatoč tome njezin se otac sukobio s trenerom kada je primijetio da je njegovoj kćeri odlazak na trening postao preveliki stres.

Šutjela je 30 godina

– Samo jedan trenerov pogled bio mi je dovoljan da plačem cijeli trening jer sam osjećala strah, krivnju. Čak sam se pokušavala i poružnjeti, ošišala sam se kao dečko samo da mu ne budem miljenica, a bilo je i dana kada bih si namjerno inficirala žuljeve samo da ne moram na trening.

O tome što mi se događalo između 12. i 15. godine šutjela sam 30 godina jer sam to pokušavala negirati, a poslije sam odlučila nastaviti sa svojim životom. Studirala sam, zasnovala sam obitelj, rodila troje djece i tek onda je i ovo došlo na red, pri čemu sam imala i psihološku podršku.

No taj isti tip iz sudnice je izašao slobodan zbog stupidne zakonske odredbe o zastarijevanju.

– Ja i moje kolegice, koje su doživljavale isto, znale smo da ga ne možemo poslati u zatvor, ali smo barem uspjele odvojiti ga od maloljetnih sportašica i on više nije španjolski izbornik niti smije ulaziti u gimnastičke dvorane. Dotični se čak drznuo mene tužiti za povredu ugleda i časti, taj spor nije dobio.

Seksualnim nasiljem smatra se uznemiravanje bez kontakta ili uz kontakt, izlaganje eksplicitnim sadržajima, neprimjereni zahtjevi, od poljubaca do seksualnih usluga, i prisiljavanje na seksualni kontakt.