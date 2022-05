Šok na samom početku: Prošlogodišnja pobjednica u suzama otišla s terena!

Prošlogodišnja pobjednica Roland Garrosa Čehinja Barbora Krejčikova, eliminirana je u prvom kolu ovogodišnjeg Grand Slam teniskog turnira u Parizu.

Krejčikova, koja je postavljena za drugu nositeljicu turnira je izgubila od Francuskinje Diane Parry sa 6-1, 2-6, 3-6.

Čehinja je sjajno otvorila meč protiv 97. tenisačice svijeta i nakon nešto više od 30 minuta dobila je prvi set sa 6-1. U drugom je imala 2-0 i činilo se kako će brzo do trijumfa. No, uslijedio je veliki obrat. Mlada 19-godišnja Francuskinja je nanizala šest gemova izjednačivši na 1-1 u setovima.

I u trećem setu je Krejčikova imala 2-0, no uslijedio je novi obrat i veliko slavlje mlade Francuskinje.

- Ovo je za mene san, Trenutno sam najsretnija osoba na svijetu - kazala je Parry.

Foto: PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - May 23, 2022 Japan's Naomi Osaka in action during her first round match against Amanda Anisimova of the U.S. REUTERS/Pascal Rossignol Photo: PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS

S druge strane Čehinja je u suzama napustila teren.

- Imala sam 1-0 u setovima i 2-0 u drugom setu i nakon toga sam udarila u zid - rekla je 26-godišnja Čehinja.

- Fizički sam se srušila, jednostavno nije išlo - dodala je.

Nešto ranije ispala je i bivša prva tenisačica svijeta Japanka Naomi Osaka, bolja od nje je sa 7-5, 6-4 bila Amerikanka Amanda Anisimova.

Ova eliminacija se dogodila godinu dana nakon Osakinog dramatičnog povlačenja s Roland Garrosa zbog psihičkih problema.

Prošle godine je Japanka objavila da neće ispunjavati svoje obveze prema medijima na Roland Garrosu, ali se onda odlučila povući i ne nastupiti. Nakon toga je Osaka, koja je otkrila da se tri godine borila s depresijom, vratila natjecanjima na OI u Tokiju.