Novak Đoković se "rasipao" mudrostima za rođendan: To predstavlja vječnost

Neugodan niz od čak četiri ispadanja u prvom kolu nekog od turnira Borna Ćorić prekinuo je ondje gdje je to najvažnije, u Roland Garrosu, na drugom Grand Slam turniru sezone. Zagrepčanin je na startu ovogodišnjeg turnira pobijedio Španjolca Carlosa Tabernera, 88. tenisača svijeta, s 3:6, 6:2, 6:3, 6:1, slomivši njegov otpor nakon tri sata i 13 minuta igre.

Numerolog Đoković

Borna je izgubio prvi set (kao da je u dvoboj ušao nedovoljno zagrijan), no nakon toga nije imao većih problema na putu prema uspjehu u koji je ugradio četiri asa, uza 65 posto pogođenog prvog servisa, te iskoristio šest od čak 16 prilika za obrat. Naš je tenisač, istaknimo to, meč završio s pozitivnim omjerom vinera i pogrešaka - 54:38.

Tako će 25-godišnji Ćorić, koji je zbog duge stanke pao na 275. mjesto ATP liste, šesti put u karijeri zaigrati u drugom kolu turnira u Bulonjskoj šumi (četiri puta dolazio je do trećeg kola). Ove godine u drugom ga kolu čeka 30-godišnji Bugarin Grigor Dimitrov, 20. na ATP listi i 18. nositelj turnira (deklasirao Amerikanca Girona s tri puta po 6:1), i bit će to, zanimljivo, njihov prvi međusobni susret. Trebali su se, istina, sučeliti na US Openu 2019. godine, ali je Borna tada predao bez borbe.

A da povratak nakon ozljede nije nimalo lagan pokazuje i slučaj Austrijanca Dominica Thiema (ručni zglob, zbog čega je i operiran). Nekad je žario i palio zemljanim turnirima (iako mu je najveći uspjeh osvajanje US Opena na betonu), no ove godine nikako da pronađe pravi ritam i pravu formu. U Parizu je poražen već na startu i to od Bolivijca Delliena, 87. igrača s ATP liste (3:6, 2:6, 4:6) i to mu je 11. poraz u nizu.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS Tennis - ATP Masters 1000 - Italian Open - Foro Italico, Rome, Italy - May 15, 2022 Serbia's Novak Djokovic walks out before the final against Greece's Stefanos Tsitsipas REUTERS/Guglielmo Mangiapane Photo: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Prvi tenisač svijeta Novak Đoković, koji je jučer u Parizu proslavio svoj 35. rođendan, na teren će prvi put izaći u ponedjeljak kada ga očekuje dvoboj s Japancem Nishiokom.

- Tri plus pet je osam, a osam je broj koji simbolizira vječnost. Tako da se ja sad osjećam kao da ću moći igrati tenis vječno - poigrao se brojkama Novak, što mu je, kažu, u posljednje vrijeme omiljeni hobi.

Najbolji tenisač svijeta istaknuo je tom prigodom kako je sve moguće i kako bi on volio da bude na prvom mjestu liste tenisača dok god bude igrao tenis.

U tom duhu prokomentirao je i svoju 1001. pobjedu s kojom je došao u Pariz.

- Za broj 1001 kažu u numerologiji da je broj koji vas povezuje s anđelima čuvarima. Oni su tu. Osjećam njihovu nazočnost i molim ih da me podrže i u Parizu - poručio je.

Lukas 220. na WTA listi

No, tenis se igra i izvan Roland Garrosa. Veliki uspjeh, najveći u svojoj karijeri, postigla je 27-godišnja Tena Lukas na ITF-ovu turniru tenisačica u Rimu (60.000 USD). Pobijedivši u finalu Čileanku Barbaru Gaticu, 160. tenisačicu svijeta, sa 6:1, 6:4 Kaštelanka je osvojila svoj deveti naslov na profesionalnim turnirima (dosad su to bila natjecanja nagradnog fonda od 15 do 25 tisuća dolara) i osigurala novi plasman karijere.

Tena će na novoj WTA listi napredovati čak 69 mjesta i doći će na 220. poziciju. Njezin najbolji plasman dosad bilo je 241. mjesto iz listopada 2018. godine.

