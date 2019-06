Smrt sjajne pokerašice potresla svijet, nađena je mrtva nekoliko dana uoči rođendana

Розыгрыш! Давно не было розыгрышей, поэтому погнали. Разыгрываю не один, а целых ДВА сладчайших билета по 25$ на турнир с гарантией 10.000$ 💰💰💰. Победителя выберу рандомно из комментов. Что надо сделать? 1. Быть подписанным на мой аккаунт здесь. 2. Лайкнуть последние 5 фоток. 3. Быть зареганным в www.pokerok.com по промокоду burger5. (Рабочая ссылка в профиле) 4. Написать ЛЮБОЙ один коммент под этим постом. И ждать результатов!) А те кто только регаются, получат еще пак из 30 билетов общей стоимостью 11$ БЕЗ ДЕПОЗИТА. Пс. Челка ненастоящая))) _________ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi

A post shared by Liay Novikova PokerPro (@liay5) on May 14, 2019 at 3:03am PDT