Smojver: Čilić puno bolje igra kad nije u ulozi favorita

Ne zna se jesu li nestrpljiviji igrači ili navijači. U ponedjeljak napokon počinje dugoočekivani Australian Open, prvi teniski Grand Slam sezone. Pitanje je kako će se igrači i igračice snaći u uvjetima strogih epidemioloških pravila i zato nam se čini da bi ovogodišnji turnir mogao biti pun iznenađenja. A nas prije svega zanima kako će proći četvero naših predstavnika. Za prognozu smo zamolili teniskog veterana i iskusnog trenera Darija Smojvera pa krenimo redom...

Marin djelovao spremno

Marin Čilić prvi će na teren, već u noći s nedjelje na ponedjeljak (treći meč dana, prvi počinje u jedan). On je i naš najuspješniji pojedinac na Australian Openu. Ima finale iz 2018. (poraz od Federera), polufinale iz 2010. (Murray), posljednje tri godine stizao je barem do osmine finala, ukupan učinak mu je 32-12. U prvom ga kolu čeka 18. nositelj Grigor Dimitrov protiv kojega Čilić ima 4-2.

– Susret Bugarina kojemu su zbog njegove čiste i lijepe tehnike mnogi tepali da je “mali Federer” i tri godine starijeg Marina bit će po meni i najzanimljiviji. Marina sam osobno gledao kako se sprema u Zagrebu prije odlaska na Zeleni kontinent i razgovarao sam s njim. Djelovao mi je spremno i opušteno, iako je trenutačno tek 43. na listi. Marin vrijedi više, ali problem je njegova nekonzekventnost i nekonstantnost. U ovom je dvoboju Dimitrov lagani favorit, ne samo zato što je 19. na listi nego i zbog činjenice da je dobio njihov posljednji meč u R. Garrosu 2019. A Dimitrov je još bolji na bržim podlogama. Vidjet ćemo tko je tjelesno spremniji, ali uvijek sam sklon Marinu i smatram da puno bolje igra kad nije u ulozi favorita, 60:40 za Dimitrova.

Borna Ćorić može se u Melbourneu pohvaliti osminom finala iz 2019. (poraz od Pouillea). No te je godine ostvario i jedine tri pobjede na tom turniru, dok je poraza bilo malo više – čak šest. Lani je izgubio od Querreya. No ove je godine 22. nositelj, a prvi suparnik bit će mu Guido Pella, 44. na listi, s kojim se dosad sučelio samo jednom i izgubio – u Chengduu 2017.

– Pella je tip igrača kojega u svakom slučaju želite zaobići, posebno na sporijim podlogama. Iako vodi s 1-0, mislim da Argentinac nije favorit protiv Borne.

I jedan i drugi imaju sličan, strpljiv način igre, ali mislim da su Bornini udarci ipak za nijansu prodorniji i mladenački brži. No neće biti lako našem Zagrepčaninu na australskom suncu, u susretu na pet setova. Pella će iskoristiti i najmanju priliku, no i Borna ima svoje prednosti, od bekhenda, od kojega puno očekuje i koji bi mu uza servis trebao biti glavno oružje, do mentalne snage, koja mu pomaže da u teškim mečevima pronađe dodatnu energiju.

I zna se brzo rekuperirati, što mu može biti velika prednost u odnosu na šest godina starijeg suparnika. Ćorić – Pella 65:35.

Martić ima najlakši posao

Petra Martić stigla je 2018. do osmine finala (poraz od Mertens), lani je u drugom kolu izgubila od Njemice Georges, a ove godine nastupa u ulozi 16. nositeljice. Prva joj je suparnica Srpkinja Olga Danilović, koja je došla iz kvalifikacija.

– Petra bi od svih naših predstavnika trebala imati najlakši, iako ne i lagan posao. Mlada Srpkinja, 183. na listi, odlična je prilika za ulazak u turnir i dizanje samopouzdanja. Razlika u godinama je cijelo jedno desetljeće, ali mislim da je Petra u dobroj fizičkoj formi, a i uvijek dobro igra protiv ljevorukih igračica, radeći pritisak forhendom, posebno po dijagonali. S druge strane, mlada Danilović u ovom meču nema što izgubiti, može igrati bez pritiska. Ipak, mislim da će Petra opravdati status 16. nositeljice. Martić – Danilović 70:30.

Donna Vekić još iščekuje pravi rezultat u Melbourneu, zasad joj je najbolji učinak lanjsko treće kolo (poraz od Swiatek). Ove godine u ulozi 28. nositeljice ide na Yafan Wang (96.).

– Kineskinja će biti neugodna za našu Donnu, koja mora biti dosljedna u napadačkoj igri s osnovne crte, ali i biti spremna nešto promijeniti ako joj uporna Wang umrtvi igru i prisili je na pogreške. Neće odlučivati winneri nego pogreške i zato je ovaj meč vrlo neizvjestan. Vekić – Wang 50:50 – procijenio je Smojver, usput nam otkrivši ekskluzivnu novost o svom budućem zetu nogometnom vrataru Ivanu Brkiću (25), koji trenutačno brani za mostarski Zrinjski.

– Ivan bi u ponedjeljak u Dubaiju trebao potpisati trogodišnji ugovor s letonskim prvakom Rigom, kojemu je vlasnik neki bogati Rus. Prate ga već dulje vrijeme i kao najboljem vrataru Premijer lige spremni su mu plaćati 200.000 eura godišnje, plus nagrade, a i Zrinjski će dobiti odštetu od 50.000 eura.

USPJESI HRVATA NA AO

Marin Čilić (2018.) finale

Marin Čilić (2010.) polufinale

Mirjana Lučić (2017.) polufinale

Goran Ivanišević (1989.) četvrtfinale

Goran Ivanišević (1994.) četvrtfinale

Goran Ivanišević (1997.) četvrtfinale

Ivan Ljubičić (2006.) četvrtfinale

Iva Majoli (1996.) četvrtfinale

Goran Prpić (1991.) četvrtfinale

U osminu finala ulazili su Marin Čilić (5 puta), Mario Ančić (2), Borna Ćorić, Ivo Karlović i Petra Martić