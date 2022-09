Smodlaka: Sve je u glavi! Dečki su dobri, možemo se nositi s Italijom i uzeti medalju

Ako se nitko ne sjeća, a to baš i nije neka daleka povijest, onda se to nikad nije ni zbilo. To da hrvatska vaterpolska reprezentacija 18 (početnih) minuta nije zabila pogodak na jednoj utakmici. Dogodilo nam se to protiv Grčke, u našem posljednjem susretu u skupini na EP-u u Splitu, ali drama je imala sretan završetak. Nakon što je Žuvela napokon u 18. minuti probio odličnog grčkog vratara Limarakisa (a tek je treći u hijerarhiji grčkih golmana), odigrali smo neodlučeno (5:5), a to nam je taman bilo dovoljno za prvo mjesto u skupini i izravan plasman u četvrtfinale. A i ondje, u utorak, nećemo imati preteškog suparnika, nego tek boljeg iz dvoboja između Gruzije i Nizozemske. Pri čemu, naravno, nikoga ne treba podcijeniti.

Čudesna publika u Splitu

No kako se dogodilo da mi u prvih 17-18 minuta protiv Grka ne zabijemo gol? Koji je razlog?

– Imamo mladu momčad i igrali smo na domaćem bazenu s izuzetno visokim imperativom. Nije lako u takvoj situaciji polučiti pozitivan rezultat, a mi smo u tome uspjeli. I zato: bravo, momci, bravo, stožer! – istaknuo je naš bivši legendarni vaterpolist Tomislav Paškvalin u svom redovitom videokomentaru na portalu Večernjeg lista i dodao:

– Hajdemo lijepo svi čestitati ovim našim igračima na jednom velikom rezultatu koji nas je odveo u četvrtfinale. Zapravo, trasiran nam je put do polufinala, jer Gruzijci ili Nizozemci ne bi nam trebali biti veliki problem. Čestitam i publici u Spaladium Areni, koja je našim igračima dala dodatni elan i energiju da postignemo rezultat koji nam je trebao.

Ni nešto mlađi Mile Smodlaka, sadašnji Jadranov trener, koji je kao igrač pet puta biran za najboljeg hrvatskog vaterpolista, ne sjeća se neke takve suše, ali doživio je, kaže, slične utakmice.

– U trećoj utakmici ovogodišnjeg finala s Jugom i mi smo gubili s 0:8 (ali prvi su pogodak jadranaši ipak zabili u 13. minuti – op. a.), događaju se takve situacije. No nije lako objasniti ovo što se nama dogodilo u srazu s Grcima. Srećom, imali smo čvrstu obranu pa smo dočekali trenutak kad smo počeli zabijati. Slično nam je počela i utakmica s Francuskom, sve je to u glavi, pritisak je velik, s promašajima samopouzdanje pada. A mi imamo uglavnom mlade igrače, a i ovi koji su u godinama prvi put su igrali pred 9-10 tisuća ljudi – kaže Smodlaka naglasivši jednu činjenicu:

– I da smo izgubili, ne bi to bio poraz od bezveznjaka. Grci imaju odličnu momčad, a mi smo pokazali golemu želju i borbenost, ali mučili smo se u napadu.

Čekamo Gruziju ili Nizozemsku

Možemo li do medalje?

– Mislim da smo na dobrom kolosijeku. Ne sumnjam u naš ulazak u polufinale, a tamo bi nas trebala čekati Italija, protiv koje, po mom mišljenju – od ovih najjačih suparnika – imamo najviše šansi. Španjolsku već dugo nismo pobijedili, a Mađari su ovdje puno bolji nego u Budimpešti. Italija, s druge strane, ima jednu radnu momčad, čvrsta je u obrani, ali mi se s Talijanima možemo nositi – zaključio je Smodlaka.

Parovi četvrtfinala (utorak): Hrvatska – (bolji iz dvoboja Gruzija – Nizozemska), Mađarska – (Crna Gora ili Rumunjska), Španjolska – (Grčka ili Izrael), Italija – (Srbija ili Francuska).