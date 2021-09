Slavni trener stao uz Đokovića i 'opleo' po protivnicima: To je neprihvatljvo!

Nijemac Boris Becker, bivši trener srpskog tenisača Novaka Đokovića, kaže da Novak zaslužuje najveće poštovanje od svih koji misle da nije vrijedan slave kao Federer i Nadal. Njegov je to komentar na medijsku trakavicu o tome tko je iz teniskog 'svetog trojstva' najbolji svih vremena - Novak, Federer ili Nadal?

- Javnost i mediji bi se trebali naviknuti na činjenicu da postoje tri igrača, a ne dvojica, koji su najbolji i kao ljudi i kao tenisači. Neprihvatljivo je da je Novak Đoković uvijek loš dečko, a Roger Federer i Rafa Nadal uvijek dobri. To nije fer. Nadam se samo da će ih posljednji US Open, finale, Novakov govor, i reakcija publike, natjerati da promijene mišljenje o Đokoviću i da ga gledaju iz drugog kuta - kaže Becker, prenosi As i dodaje:

- On je čak javno branio Tsitsipasa zbog onoga što je napravio u polufinalu s Medvedevom i inače je uvijek pun podrške za ostale igrače. To je ono o čemu se puno priča, što ljudi cijene i poštuju. Novak ima razumijevanja za sve i nadam se da će zbog njega i zbog njegove obitelji ubuduće biti tretiran onako kako i on tretira sve oko sebe - rekao je poznati Nijemac.

Podsjetimo, i Đoković i Federer i Nadal imaju jednak broj osvojenih Grand Slamova. Njih čak 20. No samo je pitanje vremena kada će Srbin osvojiti i taj 21. i tako postati najbolji na svijetu. To je mogao napraviti i sada na US Openu, ali je izgubio u finalu od Rusa Medvedeva.