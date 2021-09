VIDEO Slavni Hrvat i Novakov učitelj se slomio u suzama pa jedva izustio: I meni je teško

Novak Đoković u suzama, navijači na nogama, Medvedev u nevjerici. To su bile sekvence povijesnog meča, finala US Opena u New Yorku u kojemu je Rus bio bolji od srpskog tenisača, svjetskog broja jedan, koji je napadao povijesni uspjeh.

Za razliku od velikog broja njegovih mečeva, u ovome je i publika bila na njegovoj strani. Novak, Novak odjekivalo je tribinama dok je srpski as glavu pokrio ručnikom i zaplakao. Teško je to doživio i Nikola Pilić, slavni hrvatski tenisač i trener koji je bio jedan od Novakovih učitelja.

Kako ste vi doživjeli ovaj poraz?

- Ja to malo drugačije gledam nego većina ljudi koji su tužni. Ja znam da je to jedan povijesni meč, ali u sportu nema garancije, a mislim i da je Novak nas malo razmazio. Siguran sam da mu je meč sa Zverevom uzeo puno energije i s 34 godine se tijelo sporije oporavlja. Novak fizički nije bio spreman. On je pametan igrač, ali u ovom danu sve što je pokušao nije išlo. Imao je crni dan. Mislim da bi bilo divno da je uspio, ali nažalost to se nije dogodilo - rekao je za RTS i pojasnio zašto mu je publika ovoga puta pljeskala:

Foto: Danielle Parhizkaran/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Tennis: US Open Sep 12, 2021; Flushing, NY, USA; Novak Djokovic of Serbia is overcome with emotion against Daniil Medvedev of Russia (not pictured) in the men's singles final on day fourteen of the 2021 U.S. Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports Danielle Parhizkaran

- Novak je još uvijek broj jedan, najbolji svih vremena, Novače digni glavu. Tih 20.000 ljudi su htjeli biti u momentu, bio je to povijesni meč. Bilo im je žao što ne prisustvuju povijesti. Osim toga, mainstream mediji su godinama forsirali Rogera i Nadala. Novak će osvajati još turnira.

Koliko je utjecao pritisak?

- Novak je već 10 godina pod pritiskom. On ima moral, ima želju. Jednostavno nije išlo. Možda je u toj želji izgorio. U sportu nema garancije. Ja sam njegov obožavatelj i još uvijek kažem - Novak je broj 1. Treba vidjeti tko će biti 350 tjedana broj jedan. To nije lako biti. Nije osvojio ovaj meč, nije mogao, ne možeš imati svaki dan formu u šestoj brzini. Nije bio njegov dan i... to je to - s knedlom u grlu je rekao Pilić.

- Ja sam uvjeren da će prije ili kasnije napraviti 21. titulu. Što meni toliko i nije važno. Stavio sam brojke na stol, nakon što je osvojio Wimbledon, Novak je bolji u pet segmenata od Rogera i Rafaela. Zato Novače, glavu gore, i meni je teško - jedva je kroz suze prozborio legenda tenisa ovih prostora.

Video možete pogledati OVDJE.

Foto: Danielle Parhizkaran/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Tennis: US Open Sep 12, 2021; Flushing, NY, USA; Novak Djokovic of Serbia speaks to the crowd during the trophy presentation ceremony after his match against Daniil Medvedev of Russia (not pictured) in the men's singles final on day fourteen of the 2021 U.S. Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports Danielle Parhizkaran