Slavni Nizozemac otkrio zašto je Hrvatska među favoritima na SP-u

Bivši napadač Nizozemske i Barcelone, Patrick Kluivert (41), jedan je od rijetkih svjetski poznatih igrača i trenera koji je posljednjih dana spomenuo Hrvatsku među favoritima za osvajanje naslova prvaka svijeta.

- Nizozemska nije favorit, naravno - rekao je smijući se pred kamerama, pokazuje video španjolskih novina AS.

- Mislim da je Španjolska veliki favorit. Belgija također. To su zemlje koje su uvijek tu no..., također mislim da je Hrvatska dobra momčad. Ako pogledate sredinu terena Hrvatske s Rakitićem i Modrićem koji igraju za dva najbolja kluba na svijetu... Ključna će biti igra na sredini, a Hrvatska ima upravo to - dodao je.

Nizozemska se nije kvalificirala na prvenstvo koje počinje ovaj tjedan u Rusiji. Real Madrid za kojeg nastupa Luka Modrić osvojio je tri puta zaredom Ligu prvaka dok je Barcelona s Ivanom Rakitićem osvojila španjolsko prvenstvo i kup.

Kluivert je igrao za Nizozemsku koja je 1998. izgubila s 1:2 za treće mjesto od Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Te je godine iz Ajaxa bio prešao u Barcelonu gdje je igrao do 2004. godine. Za reprezentaciju je zabio 40 golova u 79 nastupa.