Slavni biciklist nakon loma ključne kosti: Imam vijke, oporavak će duže od planiranog

PRAVO SVAKE ŽENE

Tko je otac Janičina djeteta nikad se nije otkrilo, odlučila je to zadržati za sebe

U ovoj Janičinoj priči ime Oskarova oca, pa i onoga buduće bebe, ne spominje se, no to je ionako pravo svake poznate dame da taj dio priče zadrži za sebe i najuži obiteljski krug. S druge strane, ne možemo zamjeriti ni znatiželjnoj javnosti što bi to željela znati jer ipak je riječ o našoj najvećoj sportašici