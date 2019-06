Slavna Barcelona kopirala Hrvatsku, navijači je napali: Ovo je sramota

Španjolski prvak Barcelona jučer je objavila kako će izgledati dres za sljedeću sezonu. Prvi put u 120 godina kluba ostat će bez tradicionalnih plavih i crvenih pruga koje će zamijeniti kvadratići. Taj dres neodoljivo podsjeća na onaj koji nosi hrvatska nogometna reprezentacija po čemu je uvijek bila poznata u svijetu. Nije nevažno ni to što HNS i Barcelona za tehničkog sponzora imaju istog proizvođača sportske opreme.

Barcelona je od osnutka 1899. godine imala pruge na dresovima, a s tim tradicionalnim dizajnom završila je i ovu sezonu. Katalonci su objasnili zašto:

"Novi dizajn inspiriran je gradom Barcelonom i karakterističnim blokovima četvrti Eixample, doma nekih od najslikovitijih zgrada koje je dizajnirao veliki Antoni Gaudi."

No, navijači nisu oduševljeni novim dresom, a brojne poruke nezadovoljstva mogu se naći na društvenim mrežama.

"Uništili ste povijesni dres", piše jedan navijač.

"Ovo je neprihvatljivo. Ovo je neugodno", navodi drugi.

"Sramoooooooota", navodi treći.

"Ova uprava uporno pokušava promijeniti svaku prokletu stvar povezanu s našim stilom. Čak i pruge na dresu. Sada su morali dodati kvadratiće. Vjerojatno će uskoro promijeniti i boje", jedan je od komentara.

🤔🧐😉 Nice try @FCBarcelona, but you can't beat red-and-white checkers 🔴⚪️#Croatia pic.twitter.com/LTYKYpEZ8x