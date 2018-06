Slaven Bilić komentarom nasmijao kolege: Pa iskreno, nije me ni briga

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić stručni je komentator ITV-a tijekom SP-a u Rusiji. Nakon utakmice Brazil - Švicarska ponovno se našao u elementu kada je svojim komentarom nasmijao kolege u studiju.

Naime, tema je bio 'sudar' Stevena Zubera i Brazilca Mirande. Švicarac je nakon tog dvoboja zabio izjednačujući pogodak. Brazilci su tražili da sudac ne prizna pogodak zbog navodnog prekršaja u napadu.

Bilic speaking for us all#BRASUI pic.twitter.com/prbyySZUlh