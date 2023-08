'Slabije pokazale da se može, i Hrvatska će jednog dana na SP'

Tihana Nemčić Bojić, nekadašnja sjajna nogometašica, danas trenerica koja na Kineziološkom fakultetu predaje predmet nogomet, analizirala je prvi dio Svjetskog prvenstva nogometašica u Australiji i Novom Zelandu.

- Fifa je 1921. godine ženski nogomet proglasila "neprimjerenim i neprikladnim" te se nije igrao u idućih 50 godina. Međutim, kada je 1971. ženski nogomet ponovno započeo zauzimati svoje mjesto, do danas je rastao nevjerojatnom brzinom. Trenutačno gledamo 9. svjetsko nogometno prvenstvo za ženske u Australiji i Novom Zelandu te je prvi put sustav izjednačen s turnirom muških (32 reprezentacije). FIFA WWC 2019. u Francuskoj najgledanije je žensko nogometno natjecanje svih vremena (finalnu utakmicu pratilo je 264 milijuna ljudi. Danas, više od 40 milijuna djevojaka i žena igra nogomet diljem svijeta - kaže Nemčić Bojić te dodaje:

U prvom krugu 126 pogodaka

- Većina ljudi ženski nogomet gleda pod pretpostavkom očekivanja obrazaca iz muškog nogometa. On nam je dostupniji, češće se prikazuje te smo se naviknuli na određene brzine izvođenja, dinamiku, intenzitet i strukturu određenih faza igre iz muškog nogometa. Često čujem komentare onih koji su gledali utakmicu ženskog nogometa da se ne igra dovoljno brzo, da nema dovoljno snage, strpljenja i posjeda lopte. Nikad neće ni biti "dovoljno ičega" ako ćemo uspoređivati dvije igre prema onim faktorima koji su izravno povezani s antropološkim karakteristikama (visina, težina, snaga i jakost, brzina...) muškog i ženskog spola, a koje nikako ne mogu biti iste. Što se tiče taktičke strukture, ona će u ženskom nogometu biti izuzetno dobro vidljiva, upravo zato što ne prevladava fizički element koji je u posljednjih nekoliko godina obilježio razvoj modernog nogometa kad je riječ o muškarcima.

Kako je statistički izgledao prvi dio SP-a?

- Postignuto je ukupno 126 pogodaka. Od toga 44 iz kontinuiranog napada, 26 iz pozitivne tranzicije (10 iz protunapada, 16 iz polukontri), 19 nakon udaraca iz kuta, 17 iz kaznenih udaraca, devet je bilo autogolova, četiri gola postignuta su iz slobodnih udaraca i sedam iz individualnih akcija.

Ima li nekih posebnih zanimljivosti?

- Nogometašice tijekom utakmice ne prijeđu puno manje udaljenosti od nogometaša, kao što bi se to lako moglo pretpostaviti. Prosječna prijeđena udaljenost kod jednih i drugih iznosi u prosjeku 10 do 11 kilometara. Danas je veznjakinja Južne Koreje Cho So-hyun, koja je zabila gol Njemačkoj kojim je pomogla Maroku prolazak, prešla 11 km u 90 minuta. Ono što se razlikuje unutar strukture aktivnosti jest udaljenost prijeđena u visokom intenzitetu i sprintu. Nogometaši prođu do 1500 m u visokom intenzitetu, a nogometašice upola manje. Stoga u skladu sa time, žene više udaljenosti prolaze u nižim intenzitetima.

Neke jake reprezentacije ispale su u prvom krugu?

- Gledajući trenutačno Svjetsko prvenstvo, bilo je nemoguće uočiti manje razlike, ili pak veću izjednačenost, u srazovima visokorangiranih i uspješnih reprezentacija poput Brazila, Njemačke, Kanade, Italije, SAD-a i "malih" Kolumbije, Jamajke i Maroka. Reprezentacije koje su niže rangirane na Fifinoj ljestvici pružile su jak otpor pa čak i koštale kremu ženskog nogometa ulaska u drugi dio natjecanja. Najbolje ženske nogometne reprezentacije godinama su utvrđivale svoju snagu, i s osvojenim medaljama učvrstile svoju poziciju na vrhu. S time dolazi i samopouzdanje, iskustvo i prestiž. Za to vrijeme, ostali svijet ženskog nogometa također je nešto radio, povećala su se ulaganja u ženski sport i nogomet, unaprijedile su se metode treninga i pristupa sustavu, obrazovao se stručni kadar i povećala se svijest o razvoju ženskog nogometa. Elitne reprezentacije dosegle su svoj vrh, a ostali su im se stihijski približili – kaže Nemčić Bojić.

Ekspanzija ženskog nogometa

To je itekako dobra vijest...

- "Mlađe" reprezentacije uspostavljaju sustav u kojem mogu parirati, a to se posebice odnosi na vrlo vrijedan obrambeni sustav igre za koji je potrebno mnogo discipline, odgovornosti i poštovanja. Oslanjaju se na umaranje protivnika te iskorištavanje pozitivnih tranzicija i prekida igre. Do sada vrsne reprezentacije nisu imale toliko problema, a sada u kratkom vremenu dolazi do nepoznanica koje će trebati rješavati. Vrsne reprezentacije stoga svoju novu izvrsnost trebaju tražiti rekreacijom postojećih sustava, novih taktičkih varijanti koje se posebice odnose na posljednju trećinu igre, odnosno završnicu napada koja je mnogima bila veliki misterij dosad u skupinama SP-a. Nalazimo se u trenutku velikog napretka ženskog nogometa i radi toga valja biti sretan. Hrvatska reprezentacija jednog će dana također na stupiti na SP-u, u to valja vjerovati i podrediti strategiju razvoju tog cilja,

Kako je na fakultetu?

- Ponosna sam i sretna da i studentice, baš kao i studenti, imaju jednake zahtjeve i obveze što se tiče nogometa. Kod studentica se i vidi brži napredak po pitanju usavršavanja tehničkih elemenata nogometne igre - zaključila je Nemčić Bojić.

