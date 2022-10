Sky Sports: 'Kroos će za sezonu ili dvije karijeru završiti u Realu'

Uživajmo dok još možemo. Casemiro je otišao i napustio veliku trojku Reala, a uskoro bi isto mogao napraviti i drugi član veznog reda. Luka Modrić nije mladić, ima 37 godina, ali više se danas priča o veznjaku koji je seniorsku karijeru započeo u Bayern Munchenu.

Toni Kroos pet je godina mlađi, 'tek' su mu 32, no uskoro bi mogao u mirovinu. Naime, kako javlja njemački Sky Sports, nekadašnji reprezentativac Elfa, koji je karijeru u nacionalnom dresu zaključio po završetku Eura 2020., neće još dugo igrati ni klupski nogomet.

Trener Reala Carlo Ancelotti potvrdio je kako će Nijemac sam odlučivati o svojoj karijeri, a mediji ističu da će Kroos igrati još sezonu ili dvije prije nego što se oprosti i od klupskog nogometa. Uskoro će raspravljati i o mogućem novom jednogodišnjem ugovoru.

