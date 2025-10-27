Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
REAGIRALA POLICIJA

Skandal u susjedstvu! Golman brutalno pretučen i htino prebačen u bolnicu

VL
Autor
Večernji.hr
27.10.2025.
u 21:58

Dvojica igrača domaće momčadi su uhićena.

Skandalozan događaj odvio se u utakmici Treće lige Sjever u Sjevernoj Akademiji između FK Bese i FK Aerodroma koja se odigrala u Slupčanu.

U jednom trenutku na terenu je izbio sveopći kaos, a u njemu je brutalno pretučen vratar Aerodroma koji je hitno morao biti prebačen u bolnicu u Skoplju. Ministarstvo unutarnjih poslova Sjeverne Makedonije na kraju je u priopćenju reklo kako su zbog napada uhićena dvojica igrača Bese.

Dalić objavio novi popis vatrenih, nema Baturine i Majera, potvrđeni napisi iz susjedstva

Riječ je o neimenovanim 32-godišnjaku inicijala O.D. i 18-godišnjem E.A. koji su vodili glavnu riječ u sukobu s igračima Aerodroma. Dodano je i kako policija u Kumanovu radi kako bi identificirala sve uključene u ovaj skandal na utakmici. 
Ključne riječi
golman tučnjava na terenu Sjeverna Makedonija

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar MarkoHR
MarkoHR
23:06 27.10.2025.

.....u utakmici Treće lige Sjever u Sjevernoj Akademiji.... Potukli se profesori i doktori, ili možda studenti?

KP
Karlovacko pivo
22:28 27.10.2025.

Čitam naslov i pod naslov ali još uvjek neznam o kojem se susjedstvu radi hvala na informaciji iz Makedonije

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja