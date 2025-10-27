Skandal u susjedstvu! Golman brutalno pretučen i htino prebačen u bolnicu

Skandalozan događaj odvio se u utakmici Treće lige Sjever u Sjevernoj Akademiji između FK Bese i FK Aerodroma koja se odigrala u Slupčanu.
U jednom trenutku na terenu je izbio sveopći kaos, a u njemu je brutalno pretučen vratar Aerodroma koji je hitno morao biti prebačen u bolnicu u Skoplju. Ministarstvo unutarnjih poslova Sjeverne Makedonije na kraju je u priopćenju reklo kako su zbog napada uhićena dvojica igrača Bese.
Riječ je o neimenovanim 32-godišnjaku inicijala O.D. i 18-godišnjem E.A. koji su vodili glavnu riječ u sukobu s igračima Aerodroma. Dodano je i kako policija u Kumanovu radi kako bi identificirala sve uključene u ovaj skandal na utakmici.
