Skandal na dodjeli medalja: Marokanska zvijezda se unosila u lice šefu Fife? 'Kako možeš dopustiti ovo!?'

Hrvatska je pobijedila Maroko u borbi za brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Za Hrvatsku su zabijali Joško Gvardiol (7) i Mislav Oršić (42), a za Maroko Achraf Dari (9) te je rezultat nakon 90. minuta bio 2-1. No, pored pogodaka susret su obilježile i tenzije prema katarskom sucu.

Dijelu Marokanaca poraz očito nije sjeo, a kao krivca za to vide suca. Žalili su se stoga katarskom sucu Al-Jassimu Abdulrahmanu koji se vrlo loše snalazio u komunikaciji s njima i nije preuzeo kontrolu, a pritisci su se nastavili i nakon utakmice.

Prije ceremonije dodjele brončanih medalja najveća zvijezda marokanske reprezentacije Achraf Hakimi unio se u lice predsjedniku Fife Gianniju Infantinu i prigovarao mu zbog suđenja, doznaju 24sata.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Third-Place Playoff - Croatia v Morocco - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - December 17, 2022 Reserve referee Neuza Back, fourth official Raphael Claus, assistant referee Saoud Al Maqaleh, referee Abdulrahman Al-Jassim and assistant referee Taleb Al Marri pose for a photo with their medals after the match REUTERS/Peter Cziborra Photo: Peter Cziborra/REUTERS

Veliku podršku svojim igračima i prijezir prema Fifi pokazalo je i preko 30 tisuća navijača Maroka koji su skandirali "FIFA mafia".

No, ne treba zaboraviti da je i Hrvatska oštećena u istoj utakmici kada joj u 73. minuti nije dosuđen kazneni udarac nakon pada Gvardiola u kaznenom prostoru.

>> Specijalna SP emisija: Lom u studiju, Ćiro se javio u suzama: Ma čudo, baš me briga za stručnjake, mi smo velesila!